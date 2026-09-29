רום ברסלבסקי פונה לעזרה: "תשיגו לי אותו דחוף"

שורד השבי רום ברסלבסקי, שמאז חזרתו מרצועת עזה מרבה להתבטא בסוגיות ציבוריות ולמתוח ביקורת על נבחרי הציבור, מפנה כעת את תשומת הלב לזירה אחרת ומבקש ליצור קשר עם פדוי שבי מוכר מהעבר.

לאחרונה יצא ברסלבסקי נגד שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בעקבות טענות על גובה הסיוע לשבים, ואף שיתף בתחושותיו המורכבות כלפי ראש הממשלה בנימין נתניהו – שלדבריו אמנם פעל להשבתו אך עדיין נדרש לספק תשובות והתנצלות על מחדלי השבעה באוקטובר.

"מוכן להקריב הרבה מאוד בשביל פגישה"

כעת החליט ברסלבסקי לנצל את הבמה ברשת X (טוויטר לשעבר) כדי לנסות ולהגיע לגלעד שליט, שנחטף בשנת 2006 ושהה חמש שנים בשבי חמאס.

בפוסט שפרסם פנה ברסלבסקי לגולשים בבקשה לסיוע: "אני חייב דחוף להשיג את גלעד שליט, מלך החטופים, חייב איתו שיחה, מוכן להקריב הרבה מאוד בשביל פגישה איתו, לפרק לפודקאסט שלי, איך משיגים את הבחור".

הניסיון לחבר בין חוויית השבי של שורדי ה-7 באוקטובר לבין זו של שליט מעורר עניין רב, כחלק מהתמודדות המתמשכת של החוזרים והמטען הציבורי הנלווה לה.