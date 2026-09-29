פתח לאיראנים: ארה"ב משלימה נסיגה היסטורית מעיראק 

דונלד טראמפ ( צילום: Leib Abrams/Flash90 )

במהלך היסטורי שנגלה בהפתעה לשאר העולם, האמריקאים החלו בפינוי כולל של כוחותיהם משטח עיראק, בה היו ממוקמים חיילים אמריקאים כבר מעל לשני עשורים, מאז הפלישה לאזור בעקבות מתקפת ה-11 בספטמבר.

בשקט וחשאיות מוציאה ארצות הברית לפועל מהלך שעלול להשפיע על כלל הסדר האזורי, לאחר מעל לשני עשורים של נוכחות צבאית ישירה בשטח עיראק ועל גבולה המערבי של איראן, מושכת ארה"ב את כל כוחותיה משטח המדינה, ואיתה עוד שותפות קואליציה מערביות. על פי עדויות מהמדינה, התשתיות למהלך הונחו לאורך זמן והוא החל לצאת לפועל בימים האחרונים.

על פי תיעודים שהופצו ברשתות הנסיגה החלה ביתר שאת במהלך 48 השעות האחרונות, כאשר בתחילה פינו האמריקאים את ריכוזי הכוחות מהשטח הכורדי החצי עצמאי בצפון המדינה, דבר שגרר ביקורת רבה מצד הכורדים, אשר ננטשים לא בפעם הראשונה על ידי ארצות הברית.

על פי גורמי שטח, כלל היחידות והבסיסים האמריקאים החלו להתפנות כאשר בשלב זה מבוצע ריכוז כוחות סביב שדה התעופה הבינלאומי נג'ף בבגדאד, אשר יישמש בתור נתיב העזיבה המרכזי של כוחות וציוד.

שר ההגנה העיראקי היה הראשון לאשר את הדיווחים באופן רשמי ומסר בתגובה לחששות: "יכולות ההגנה של המדינה שלמות, עם מצבורים משמעותיים בחימוש, ציוד ובניית יכולות. הגבולות נבנים מחדש ומאובטחים ביכולות מתקדמות. עיראק של היום שונה לחלוטין ממה שהייתה".

מעט אחרי האישור העיראקי, הודיעו גם גורמים איטלקיים שימשכו את שארית כוחותיהם מהמדינה וחברות נוספות בקואליציה העיראקית צפויות לכך גם.

בינתיים, על פי גורמים מתוך המשטר, הנסיגה האמריקאית היא 'ניצחון מהדהד' אשר פותח פתח להרחבת ההשפעה האיראנית על איראן, כאשר כבר עכשיו המשטר מחזיק במיליציות והשפעה לא מבוטלת שקשה לראות כיצד לא תתרחב ביום שארצות הברית תעזוב סופית את השטח.

החיילים האחרונים של ארה"ב בעיראק צפויים לעזוב כבר עד יום רביעי, ובכך יסיימו נוכחות צבאית שנמשכה יותר משתי עשורים.