בגיל 60: הוריו של החטוף שנרצח הביאו בן לעולם

שנתיים לאחר האסון הכבד שפקד את המשפחה, עם הירצחו בשבי חמאס של אלמוג סרוסי ז"ל שנחטף ממסיבת הנובה ב-7 באוקטובר, משפחת סרוסי חוגגת התרחבות מרגשת ובלתי נתפסת: עמית סרוסי שיתפה היום (שלישי) בחשבון האינסטגרם שלה כי נולד להם אח חדש בשם לביא.

התינוק הובא לעולם מביציות שהוריו, נירה ויגאל – שניהם כבני 60 – הקפיאו לפני 25 שנה במסגרת הליך רפואי שעברו בעבר. הפרטים על אודות הלידה הבלתי שגרתית נחשפו בפוסט שפרסם ראש עיריית רעננה, חיים ברוידא, שבו סיפר כי השתתף אתמול (שני) באירוע ברית המילה וצירף צילום שהופץ בוואטסאפ. על פי הפוסט, בתוך השכול והצער העמוק על אובדנו של אלמוג, נזכרו ההורים בביציות המוקפאות והחליטו לצאת למסע חיפושים מורכב אחריהן. לאחר שאיתרו אותן, ובגיבוי משפחתי מלא, פנו להליך פונדקאות. בשל פערי הטכנולוגיה הרפואית מאז ההקפאה לפני רבע מאה, הניסיונות הראשונים כשלו, אך הניסיון האחרון צלח והוביל להיריון המיוחל שנשמר בסוד.

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"לצד הכאב, נצליח לשמוח במתנות שהשם העניק לנו"

בהזמנה לברית של לביא, שנולד ביום כיפור בזכות פונדקאית, שיתפה המשפחה את התחושות המורכבות והתקווה שמלווה אותם: "קרה לנו נס. לעולמים נישא בלבנו את הכאב על אלמוג הי"ד, אך אנו מלאי תקווה שלצד הכאב נצליח לשמוח במתנות שהשם העניק לנו".

אלמוג סרוסי ז"ל, בנם הבכור של נירה ויגאל, שרד בשבי חמאס במשך 11 חודשים עד שנרצח במנהרה ברצועת עזה כשהוא בן 27 בלבד. גופתו חולצה על ידי כוחות צה"ל והובאה לקבורה בישראל.

לאחר מותו הקימה המשפחה לזכרו את עמותת "אין טוב מלהיות טוב". אביו, יגאל סרוסי, הדגיש כי המשפחה נחושה להמשיך את דרכו ואת אהבת הזולת שאפיינה אותו, בין היתר באמצעות השאיפה לפתוח בית לילדים בסיכון ולהקים יישוב חדש בנגב.