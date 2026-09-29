המיליארדר הישראלי אדם נוימן: "כבר עשר שנים אני שומר שבת"

היזם ואיש העסקים הישראלי אדם נוימן התארח בפודקאסט הפופולרי "The Diary of a CEO" ודיבר על שמירת השבת, שאותה הוא מקפיד לקיים כבר עשור. מבחינתו, 25 השעות האלה בלי טלפון ובלי טכנולוגיה הפכו לאחד הדברים המשמעותיים ביותר בשבוע שלו.

"לפני כעשר שנים התחלתי לשמור שבת", סיפר נוימן. "למי שלא מכיר, המשמעות היא שביום שישי אנחנו מתנתקים מהטכנולוגיה למשך 25 שעות. אני מבלה את הזמן עם המשפחה שלי, עם החברים שלי ולוקח חלק במשהו שגדול ממני".

"זו התמכרות אמיתית"

לדבריו, מספיקות השעות הראשונות בלי הטלפון כדי להבין עד כמה התרגלנו אליו. "אם תיקחו 24 שעות הפסקה מהטלפון, בשעתיים הראשונות תראו כמה פעמים היד שלכם הולכת לכיס כי אתם חושבים שהטלפון שם. זה יראה לכם עד כמה אתם מכורים, כי זו התמכרות אמיתית".

אבל אחרי שמתרגלים לניתוק, הוא מספר, מגיע החלק הטוב. נוימן ממליץ לתכנן מראש ארוחה עם חברים, זמן עם המשפחה או יציאה לטבע – ופשוט לתת לעצמכם להיות בלי המסך.

"כמה מהרעיונות הכי טובים יגיעו דווקא אז"

"כשאתם מגיעים לשעות 22, 23 ו-24, אתם מרגישים מדהים", סיפר. "כמה מהרעיונות הכי טובים שהיו לכם בתקופה האחרונה יגיעו דווקא אז – עם מי אתם צריכים להיות, באיזה עסק להתמקד ומה צריך להיות הצעד הבא שלכם".

עבור נוימן, השבת היא כבר מזמן לא רק 25 שעות בלי טכנולוגיה. "הזמן הזה שבו אנחנו פשוט ביחד היה מדהים עבורנו", סיכם.