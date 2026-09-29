הרצוג עם הפרויקט של רביבו ( יחצ )

רגע בלתי צפוי התרחש הבוקר (שלידי) במשכן הנשיא בירושלים: נשיא המדינה יצחק הרצוג הצטרף לפרויקט של רביבו בביצוע ספונטני ל"ירושלים של זהב", במהלך הופעה מיוחדת שנערכה לכבוד חג הסוכות.

ההופעה, שהתקיימה במסגרת אירועי החג במשכן הנשיא, הפכה לרגע בלתי נשכח כאשר הנשיא החליט לעלות לבמה ולהצטרף להרכב המוזיקלי האהוב בביצוע אחד השירים האיקוניים ביותר של המוזיקה הישראלית. הפרויקט של רביבו: 13 שנות הצלחה הפרויקט של רביבו, שחוגג השנה 13 שנות פעילות, הפך לאחד ההרכבים המצליחים והאהובים בישראל. עם מאות מיליוני צפיות ביוטיוב והאזנות רבות בפלטפורמות הדיגיטליות, ההרכב מצליח ליצור חיבור ייחודי בין דורות באמצעות עיבודים מחודשים לקלאסיקות ישראליות. לאורך השנים שיתף ההרכב פעולה עם אמנים מובילים בישראל. לאחרונה הם הוציאו אלבום שירי ילדים מלא הכולל שיתוף פעולה מרגש עם ציפי שביט בשיר "ברבאבא", וכן מחרוזת מיוחדת עם אגדת הזמר הים תיכוני איציק קלה.

הפרויקט של רביבו וציפי שביט ( באדיבות שלומית עמיר תקשורת )

הנשיא הרצוג: דמות מוזיקלית בנפש

הצטרפותו הספונטנית של הנשיא לביצוע אינה מפתיעה את מי שמכיר את אהבתו למוזיקה ולתרבות הישראלית. הרצוג, שחגג לאחרונה את יום הולדתו, ידוע כאוהב מוזיקה ותרבות, ולא פעם הביע את הערכתו לאמנים ויוצרים ישראלים.

רק לפני מספר ימים ספד הנשיא לסופר ומשורר הילדים יהודה אטלס, מחבר סדרת "והילד הזה הוא אני", תוך הדגשת חשיבותה של התרבות הישראלית בעיצוב זהותם של דורות של ילדי ישראל.

הופעת רביבו במשכן הנשיא מצטרפת לשורה של אירועי תרבות המתקיימים במהלך חג הסוכות ברחבי הארץ, והופכת את חג האסיף לחוויה תרבותית עשירה לצד המימד הדתי והמשפחתי המסורתי.