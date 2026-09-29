פיצוץ באולפן: "תתנצל; חתיכת טינופת"

הסערה סביב דבריו של האב השכול איציק בונצל נגד שורדת השבי יוכבד ליפשיץ הגיעה היום (שלישי) לטונים גבוהים במיוחד באולפן רדיו גלי ישראל, במהלך עימות סוער בין המגישים יותם זמרי ונועם פתחי לבין כתב 'הארץ' מיכאל האוזר טוב.

העימות נפתח כאשר זמרי תקף את האוזר טוב על השימוש בביטוי "הורים משוסים" ביחס לבונצל. "יכול להיות שזה הורה שכול שנפגע ממישהי שפגעה בו, כתב משהו והתנצל? מה זה 'הורים שכולים משוסים'? אתה מתייחס לבונצל כילד שמישהו משסה אותו. מי שיסה אותו?", תהה זמרי.

האוזר טוב השיב מנגד: "אני מתייחס לזה שבמשך שלוש שנים יש כאן קמפיין פוליטי מאורגן, מתוכנן ומתוזמר, שנועד בדיוק להוביל לסיטואציה הזאת".

"היית מקבל ניסוח כזה על הורי חטופים?"

בתגובה הטיח בו זמרי: "תגיד, מישהו משסה את החטופים בנתניהו? אחרי שאמרה צנגאוקר 'אני אנגב איתך את האסלה', אני אוכל לומר 'הורים לחטופים משוסים בראש הממשלה'? היית מקבל את הניסוח הזה?". האוזר טוב השיב כי לא היה מקבל זאת מכיוון ש"הורים לחטופים נלחמים כדי להחזיר את הילד שלהם".

זמרי המשיך: "איזה קטע. אז אולי איציק בונצל לא משוסה. הוא פשוט נלחם על כבודו של בנו שנפל במלחמה. יכול להיות?".

האוזר טוב הבהיר את עמדתו: "אין לי בעיה עם הסגנון של איציק בונצל. יש לי בעיה עם ההתבטאות הספציפית הזאת. היא לא התבטאות בקו הלגיטימי".

אל השיחה הצטרף המגיש נועם פתחי שהגן אף הוא על בונצל: "הוא בא בתור אבא של לוחם גיבור, גיבור ישראל, ואומר: לא, אנחנו לא נקבל אמירה כזאת. הלוחמים והחיילים שלנו איבדו את חייהם, ליטרלי, בניסיון לחלץ חטופים".