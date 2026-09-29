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חדשות פוליטי מדיני

איזנקוט נגד אזהרת נתניהו ממתקפה: חשש לפגיעה בבחירות

מפלגתו של הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט הגיבה לאזהרת ראש הממשלה נתניהו ממתקפה אפשרית לפני הבחירות, והעלתה חשש כי מדובר בניסיון לפגוע בקיום הבחירות

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(פלאש90)

מפלגת ישר של הרמטכ"ל לשעבר מגיבה לאזהרות נתניהו בקשר לחשש ממתקפה על ישראל לפני הבחירות, וקראו לקיים עדכון ביטחוני בהול לאופוזיציה במטרה למנוע מה שתיארו כ-"מהלך פוליטי שנועד לפגוע במערכת הבחירות".

אזהרת נתניהו

לפני זמן קצר סיפק נתניהו אזהרה על סימנים מעידים על כוונות אפשריות של אויבי ישראל לתקוף לפני יום הבחירות, והזהיר כי כל מתקפה כזו תגרור מחיר כבד. כעת מפלגת ישר מזהירה כי ייתכן ומדובר בניסיון לשיבוש הבחירות.

בהודעה שפורסמה כעת על ידי דוברות המפלגה נמסר: "אם דברי נתניהו ביחס לאיומים הביטחוניים נכונים, הדבר מחייב עדכון מידי של ראש האופוזיציה".

ובנוסף העלו את החשש כי מדובר במהלך פוליטי מכוון: "זאת, על מנת לוודא שאכן מדובר באיום אמיתי ולא במהלך פוליטי שנועד לפגוע במערכת הבחירות".

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