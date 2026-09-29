המצלמה הושארה במעמקי הים - ומה שהופיע הפתיע את החוקרים

הכריש מגיח מול המצלמה ( צילום: צילום מסך )

משלחת מחקר של National Geographic Pristine Seas רשמה תיעוד מפתיע במימי סמואה שבאוקיינוס השקט: כריש מהמין Stegostoma tigrinum, המכונה לעיתים כריש זברה ולעיתים "Leopard Shark", הופיע מול מצלמה תת-ימית והעניק לחוקרים את מה שהם מגדירים כראיה המאומתת הראשונה לנוכחותו באזור.

החוקרים ערכו סקרים ימיים בסמוך לאי אפולימה, הקטן מבין ארבעת האיים המיושבים של סמואה. במסגרת המחקר הם הורידו אל קרקעית הים מערכת צילום מרחוק המצוידת בפיתיון, המכונה BRUVS. המצלמות נותרות בקרקעית במשך כשעה ומאפשרות לתעד בעלי חיים ימיים ללא נוכחות צוללנים, שעלולה להשפיע על התנהגותם. באחת מההצבות, בעומק של כ-16 מטרים, הגיע הכריש ישירות אל מול העדשה. עבור צופה רגיל מדובר אולי בעוד מפגש מסקרן עם כריש, אולם מבחינת החוקרים לתיעוד משמעות מדעית גדולה בהרבה. לדברי ג'ט ווקר, מדען ב-National Geographic Pristine Seas, קיימים אמנם רישומים ישנים ומאגרי מידע שבהם נטען כי המין חי גם במימי סמואה, אולם עד היום לא היו בידיהם ראיות שניתן היה לאמת באופן עצמאי, כגון צילום, סרטון או דגימה פיזית. הסרטון החדש מספק לראשונה תיעוד ברור התומך בנוכחות המין באזור.

הכריש שוחה בסמוך למצלמה ( צילום: צילום מסך )

הגילוי משמעותי במיוחד משום שמדובר במין נדיר ומאוים, שכמעט ואינו מתועד בחלק זה של האוקיינוס השקט. לדברי החוקרים, אפילו הצבה אחת של מצלמה עשויה לעיתים לחשוף מידע בלתי צפוי ולהוסיף חלק חשוב לפאזל של תפוצת בעלי החיים בים.

המשלחת בסמואה היא חלק מפעילות רחבה יותר של Pristine Seas, תוכנית של National Geographic העוסקת במחקר ובהגנה על אזורים ימיים ברחבי העולם. בשנת 2025 הודיעה סמואה על תוכנית להגנה על כ-30% משטחי הים שלה, ובמסגרת הפעילות באזור נאספים נתונים בסיסיים על המגוון הביולוגי שיסייעו להעריך אילו אזורים נוספים ראויים להגנה.

המקרה מלמד גם את החשיבות ההולכת וגוברת של מצלמות אוטונומיות במחקר ימי. במקום להסתמך רק על תצפיות אנושיות, החוקרים יכולים להשאיר ציוד בשטח ולאפשר לבעלי החיים להתקרב באופן טבעי. במקרה הזה, הכריש הנדיר עשה בדיוק את זה - והעניק למדע הוכחה שחיכתה שנים לתיעוד.