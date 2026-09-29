יאיר גולן ( גילי יערי\פלאש 90 )

מפלגת "הדמוקרטים" בראשות יאיר גולן עתרה היום (שלישי) לבית המשפט העליון בדרישה לבטל את החלטת ועדת הבחירות המרכזית ולהורות על פסילתן המיידית של רשימת "עוצמה יהודית" והעומדים בראשה - השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר וחברת הכנסת טלי גוטליב. זאת, לאחר שוועדת הבחירות דחתה ברוב קולות את הבקשות לפסילת המפלגה.

"איתמר בן גביר הוא כהניסט גזען ועבריין שהורשע בעבירות של הסתה לגזענות ותמיכה בארגון טרור", מסר יו"ר הדמוקרטים אלוף (מיל) יאיר גולן. "הפיכת משרדי הממשלה והכנסת למקלט מעבירות ולכלי לרמיסת שלטון החוק - היא קו אדום שבית המשפט חייב לעצור". כידוע, ועדת הבחירות המרכזית דחתה אתמול את הבקשות לפסילת עוצמה יהודית, כאשר 19 חברים הצביעו נגד הפסילה ו-10 בעד. נציגת היועצת המשפטית לממשלה ציינה במהלך הדיון כי "צבר הראיות מטריד מאוד ומקרב את עוצמה יהודית לתחום האסור, אבל הרץ לא נחצה". "הדמוקרטים" היא המפלגה היחידה שבחרה להמשיך את המאבק המשפטי ולעתור לבג"ץ. העתירה, שהוגשה באמצעות יועץ המשפטי של המפלגה עו"ד עומרי שגב, מנמקת את הדרישה לפסילה בשתי עילות המעוגנות בחוק: שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית והסתה לגזענות. תשתית ראייתית מקיפה העתירה מציגה תשתית ראייתית נרחבת המבוססת על קביעות היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה. בין הראיות המרכזיות המפורטות בעתירה: חריגה מתמשכת מסמכות והתערבות פוליטית פסולה של בן גביר בעבודת המשטרה ובחקירות, מעורבותה של גוטליב בפריצה לבסיס בית ליד לצד רעולי פנים חמושים, וכתב אישום נגד גוטליב בגין פרסום זהותו של עובד שב"כ וסירובה להתייצב לחקירה. בנוסף, העתירה מפנה למתן גיבוי פומבי והאדרה של מורשעים ברצח לאומני וטרור, וכן לפרסום תוכנית עבודה רשמית של "עוצמה יהודית" ("תוכנית 710") הכוללת יעדים מספריים להגירה כפויה ודרישה להקמת משרד ממשלתי לטרנספר.

איתמר בן גביר ( Erik Marmor/Flash90 )

"לא וויתרנו על המאבק"

במפלגת "הדמוקרטים" מדגישים כי העתירה לבג"ץ היא נגזרת ישירה של המאבק הבלתי מתפשר והעקרוני שהמפלגה מובילה על ערכיה היסודיים של מדינת ישראל. "הדמוקרטים" לא וויתרו לאחר דחיית בקשת הפסילה בוועדת הבחירות ועתרו לבג"ץ, בהיותם - לטענתם - "לוחמי הדמוקרטיה, הכוח הליברלי היחיד המציב סרגל דמוקרטי שוויוני וחד-משמעי לכל אזרחי ישראל".

יצוין כי המהלך מגיע בעקבות החלטת גולן לתמוך בפסילתו של סמי אבו שחאדה מהרשימה המשותפת, מהלך שעורר ביקורת חריפה בקרב חלקים מהשמאל. גולן הבהיר אז כי "שותפות דמוקרטית אמיתית מחייבת גם קווים אדומים" וכי "אותו כלל לכולם - את שניהם צריך לפסול".

"אותו קו אדום לכולם"

המאבק בכהניזם ובגזענות השלטונית, כך נמסר מהמפלגה, הולך יד ביד עם ההגנה התקיפה על זכויות היסוד של הציבור הערבי ושל 20% מאזרחי המדינה לבחור ולהיבחר. כפי ש"הדמוקרטים" היו המפלגה היחידה שנלחמה בוועדת הבחירות נגד הפסילה הקטגורית והגזענית של הרשימות הערביות, כך הם מציבים כעת קו אדום נחוש ובלתי מתפשר מול מי שפועל במעשים לסיכון קיומה של ישראל כמדינה דמוקרטית.

בתגובה להחלטת ועדת הבחירות, תקף בן גביר את בנט ולפיד וטען כי "אתמול נמנעו בפסילת רע"מ והמשותפת, היום הם בעד לפסול אותי". בן גביר הוסיף: "אתמול נחשף שניסו לרצוח אותי, היום ניסו לחסל אותי פוליטית. אני אמשיך על אפם ועל חמתם".

בהתאם להוראות הדין, החלטת ועדת הבחירות ונימוקיה יועברו לעיון בית המשפט העליון, שיידרש להכריע בעתירה של "הדמוקרטים" בימים הקרובים.