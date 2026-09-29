אסם מודיעה על ריקול לקטשופ האהוב; כך תקבלו פיצוי

חברת אסם–נסטלה פרסמה הודעה לציבור על קריאה להחזרת מוצרים (ריקול) עבור חלק מבקבוקי הקטשופ של החברה, בשל תקלה נקודתית שגרמה לכך שקטשופ חריף נארז בתוך בקבוקים של קטשופ קלאסי.

מדובר במוצר קטשופ קלאסי 750 גרם (ברקוד: 7290000072623), מאצווה מספר 62022828, עם תאריך תפוגה ("עדיף להשתמש לפני") 21.7.2027, ומשעות ייצור 22:00 עד 23:59. בחברה מדגישים כי המוצר בטוח לחלוטין לצריכה וההבדל היחיד טמון בטעם החריף, אך מכיוון שתכולת הבקבוק אינה תואמת את הציון על גבי האריזה, הוחלט על איסוף יזום של המוצרים מהמדפים.

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איך תקבלו פיצוי?

שירות המזון במשרד הבריאות (מחוז אשקלון) עודכן בנושא, והחברה פועלת במקביל לאיסוף הבקבוקים הרלוונטיים מנקודות המכירה.

צרכנים שרכשו את המוצר מהאצווה האמורה מוזמנים לפנות לשירות הצרכנים של החברה בטלפון 1-700-70-76-76, דרך אתר האינטרנט של אסם-נסטלה או בדוא"ל osem.osem@il.nestle.com על מנת לקבל שובר למוצר חלופי. מחברת אסם–נסטלה נמסר כי היא מתנצלת על התקלה וממשיכה להציב את איכות ובטיחות המזון בראש סדר העדיפויות.