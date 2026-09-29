'מבצע ויוואלדי': רובוטים מתאבדים הונחתו בעורף הרוסי

רובוט ממצבע ויוואלדי ( צילום: צילום מסך )

אוקראינה חשפה פרטים על מבצע צבאי חריג בצפון מחוז דונייצק, שבמסגרתו, לפי טענותיה, הוטסו רובוטים קרקעיים נפיצים אל מעבר לקווי רוסיה והופעלו נגד יעדים בעורף. המבצע, שכונה "ויוואלדי", מוצג על ידי הכוחות האוקראיניים כתקדים בתחום הלחימה הרובוטית: שילוב בין רחפנים כבדים, מערכות קרקעיות בלתי מאוישות ולוחמה אלקטרונית.

לפי קורפוס הארמייה השלישי (3rd Army Corps) של אוקראינה, רחפנים כבדים מסוג "גריפין" נשאו כלי רכב קרקעיים בלתי מאוישים למרחק של יותר מעשרה קילומטרים בתוך השטח שבשליטה רוסית. לאחר ההצנחה, הרובוטים המשיכו לנוע על הקרקע, ונועדו לפגוע בעמדות פיקוד, מחסות, מרכזים לוגיסטיים ומעברי מים. בצבא האוקראיני טוענים כי במהלך המבצע בוצעו יותר מ־15,700 משימות באמצעות מערכות רובוטיות. בין היתר שימשו הרובוטים לפינוי צירים ממוקשים - משימה שבדרך כלל מחייבת חשיפה של חבלנים לסיכון גבוה. לטענת הכוח האוקראיני, רובוטים קרקעיים פינו יותר מ־29 קילומטרים של נתיבים ממוקשים בתוך שני לילות בלבד.

פיצוץ שנגרם מרובוט במהלכו של המבצע ( צילום: צילום מסך )

מפקד חיל המשלוח השלישי, בריגדיר גנרל אנדריי בילצקי, תיאר את המבצע כ"ראשון מסוגו בעולם". לדבריו, הכוחות הרוסיים ערוכים בעיקר לאיומים מהאוויר, ולא להתקפות קרקעיות המופעלות מרחוק בעומק השטח שבשליטתם.

אוקראינה טוענת כי המבצע החל בחודש מאי והסתיים בשבוע שעבר, וכי במסגרתו נכבשו מחדש חמישה כפרים ושלושה יישובים נוספים בדונייצק. לפי הנתונים שפרסמו הכוחות האוקראיניים, הוחזרו לשליטתם כ־125 קמ"ר, והצבא הרוסי ספג כ־3,000 הרוגים. עם זאת, אין אפשרות לאמת באופן עצמאי את היקף האבדות או את נתוני ההשתלטות על השטח, בשל מגבלות הגישה לאזורי הלחימה.

לפי הדיווחים, חלק מרכזי במבצע היה שיבוש יכולות המודיעין הרוסיות: מערכות לוחמה אלקטרונית והגנה אווירית הופעלו כדי להקשות על רחפני תצפית רוסיים לזהות את ההכנות להתקפה ואת תנועת הכוחות.

החשיפה מגיעה במקביל להכרזה באוקראינה על יוזמה חדשה בשם "צבא הרובוטים", שמטרתה לפתח ולהרחיב את השימוש במערכות אוטונומיות בחזית. מיכאילו פדורוב, שכיהן בעבר כשר ההגנה של אוקראינה, אמר בכנס IT Arena שנערך בלבוב כי היעד הוא לפתח רובוטים דמויי אדם שיבצעו משימות פשוטות באזורי לחימה - כגון טעינת מקלעים, החלפת סוללות והתקנת חיישנים.

לדברי פדורוב, אוקראינה מבקשת להאיץ את המעבר ללחימה הנשענת על אוטומציה, רחפנים ורובוטיקה, בין היתר כדי לצמצם את הסיכון ללוחמים. לפי הנתונים שפורסמו, פועלות במדינה יותר מ־280 חברות בתחום הרובוטיקה, שפיתחו יחד כ־550 מערכות שונות, וכוחות אוקראיניים מבצעים יותר מ־9,000 משימות רובוטיות בחודש.

אם הנתונים אכן יתבררו כנכונים, מבצע "ויוואלדי" עשוי להמחיש את הכיוון שאליו מתפתחת המלחמה באוקראינה: פחות לוחמים חשופים בחזית, ויותר מערכות בלתי מאוישות הפועלות באוויר ועל הקרקע - גם בעומק שטח האויב.