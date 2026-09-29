סולן U2 בונו במתקפה על בן גביר: "מזכיר את הימלר"

בונו, סולן להקת U2, מספק התבטאות חריפה במיוחד נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. בריאיון למגזין "Rolling Stone" דיבר הזמר על המלחמה בעזה, על יחסו לישראל ולעם היהודי - ובשלב מסוים אף השווה את הרטוריקה של בן גביר לזו של היינריך הימלר, מבכירי המשטר הנאצי.
השיחה על ישראל עלתה בעקבות השיר "The Tears of Things", שבו נוגע בונו בהיסטוריה של העם היהודי ובמציאות שנוצרה מאז 7 באוקטובר. "זה ניסיון להבין מה קורה בעולם שבו מעולם לא נזקקנו לכוחה המוסרי של היהדות יותר מאשר עכשיו", אמר.
בונו התייחס גם למתקפת חמאס ב-7 באוקטובר, שאותה כינה "מעשה נפשע וחילול הקודש", והבהיר כי גם הביקורת החריפה שלו על ממשלת ישראל לא שינתה את יחסו למדינה.
"עמדתי לצד ישראל - ועודני עומד לצדה", אמר, והוסיף כי במקביל הוא עומד גם לצד העם הפלסטיני ותומך בכך שתהיה לו מדינה.
המתקפה החריפה על בן גביר
אלא שכאשר השיחה הגיעה לבן גביר, הדברים הפכו חריפים בהרבה. בונו התייחס להתבטאויותיו של השר בנוגע לעזה, ולפי "Rolling Stone" השווה את הרטוריקה שלו לזו של הימלר. לדבריו, המסר שעולה ממנה הוא: "יש שם אנשים שאינם ראויים לחיות. הם לא צריכים לחיות. הם אפילו לא בני אדם".
הזמר מתח ביקורת גם על העובדה שבן גביר ממשיך לכהן כשר בממשלה. "הנה אדם, שר בממשלה, ולא שמים אותו בכלא", אמר, וטען כי הסיבה להמשך כהונתו היא התלות הפוליטית של ראש הממשלה בנימין נתניהו בו לצורך שמירת הרוב הקואליציוני.
בונו התייחס גם לוויכוח סביב הטענות לרצח עם בעזה, אך נמנע מלקבוע בעצמו אם מדובר ברצח עם. לדבריו, זהו "מונח משפטי", וההכרעה בנושא נמצאת בידי בתי הדין הבינלאומיים.
"האיש הזה מטיל צל על דתם"
בהמשך הסביר בונו מדוע הנושא נוגע בו באופן אישי כל כך. "כל כך הרבה מהאנשים שהרחיבו את אופקיי, שינו את תודעתי, הצחיקו אותי, שברו את ליבי בשירים שלהם ורוממו את רוחי - הם יהודים", אמר.
מיד לאחר מכן חזר לבן גביר והוסיף: "האיש הזה מטיל צל על דתם. זה פשוט מקומם".
בונו המשיך גם לקריאה לפשרה בין ישראל לפלסטינים. לדבריו, ישראל "צריכה לתקן את מה שקרה בנכבה באמצעות פשרה שחלק מהאנשים האלה אינם רוצים לעשות", והוסיף כי עליה "לעשות את הדבר הצודק". את דבריו חתם באמירה: "הצדק נמצא בלב היהדות".
זו לא הפעם הראשונה שבונו מתבטא בנוגע למלחמה. כבר יומיים לאחר טבח 7 באוקטובר הוא הקדיש בהופעה של U2 את השיר "Pride (In the Name of Love)" לנרצחי מסיבת הנובה. מאז המשיך לגנות את מתקפת חמאס, ובמקביל השמיע ביקורת חריפה על נתניהו.
בעבר ישראל נהנתה מגב בינלאומי איתן, כעת הקיצוניות הממשלתית מבודדת אותנו לחלוטין! חייבים להקים ממשלת תיקון ציונית מייד!