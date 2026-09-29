סולן U2 בונו במתקפה על בן גביר: "מזכיר את הימלר"

בונו, סולן להקת U2, מספק התבטאות חריפה במיוחד נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. בריאיון למגזין "Rolling Stone" דיבר הזמר על המלחמה בעזה, על יחסו לישראל ולעם היהודי - ובשלב מסוים אף השווה את הרטוריקה של בן גביר לזו של היינריך הימלר, מבכירי המשטר הנאצי.

השיחה על ישראל עלתה בעקבות השיר "The Tears of Things", שבו נוגע בונו בהיסטוריה של העם היהודי ובמציאות שנוצרה מאז 7 באוקטובר. "זה ניסיון להבין מה קורה בעולם שבו מעולם לא נזקקנו לכוחה המוסרי של היהדות יותר מאשר עכשיו", אמר.

בונו התייחס גם למתקפת חמאס ב-7 באוקטובר, שאותה כינה "מעשה נפשע וחילול הקודש", והבהיר כי גם הביקורת החריפה שלו על ממשלת ישראל לא שינתה את יחסו למדינה.

"עמדתי לצד ישראל - ועודני עומד לצדה", אמר, והוסיף כי במקביל הוא עומד גם לצד העם הפלסטיני ותומך בכך שתהיה לו מדינה.

המתקפה החריפה על בן גביר

אלא שכאשר השיחה הגיעה לבן גביר, הדברים הפכו חריפים בהרבה. בונו התייחס להתבטאויותיו של השר בנוגע לעזה, ולפי "Rolling Stone" השווה את הרטוריקה שלו לזו של הימלר. לדבריו, המסר שעולה ממנה הוא: "יש שם אנשים שאינם ראויים לחיות. הם לא צריכים לחיות. הם אפילו לא בני אדם".

הזמר מתח ביקורת גם על העובדה שבן גביר ממשיך לכהן כשר בממשלה. "הנה אדם, שר בממשלה, ולא שמים אותו בכלא", אמר, וטען כי הסיבה להמשך כהונתו היא התלות הפוליטית של ראש הממשלה בנימין נתניהו בו לצורך שמירת הרוב הקואליציוני.

בונו התייחס גם לוויכוח סביב הטענות לרצח עם בעזה, אך נמנע מלקבוע בעצמו אם מדובר ברצח עם. לדבריו, זהו "מונח משפטי", וההכרעה בנושא נמצאת בידי בתי הדין הבינלאומיים.