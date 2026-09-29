הביס המושלם: ארנצ'יני פריכים במילוי מוצרלה

ארנצ'יני ( צילום: AI )

אם כבר אורז וגבינה, אז למה לא להפוך אותם לכדורים קטנים, זהובים וממכרים? הארנצ'יני האיטלקיים פריכים מבחוץ, רכים מבפנים ומסתירים במרכז מוצרלה חמה ונמתחת.