הביס המושלם: ארנצ'יני פריכים במילוי מוצרלה

אם כבר אורז וגבינה, אז למה לא להפוך אותם לכדורים קטנים, זהובים וממכרים? הארנצ'יני האיטלקיים פריכים מבחוץ, רכים מבפנים ומסתירים במרכז מוצרלה חמה ונמתחת.
ארנצ'יני מוצרלה פריכים
מצרכים:
- 2 כוסות אורז לריזוטו מבושל וקר
- ½ כוס פרמזן מגוררת
- ביצה אחת
- 150 גרם מוצרלה, חתוכה לקוביות
- מלח ופלפל שחור
- מעט בזיליקום או פטרוזיליה קצוצה
לציפוי:
- ½ כוס קמח
- 2 ביצים טרופות
- כוס פירורי לחם או פנקו
- שמן לטיגון
אופן ההכנה
מערבבים בקערה את הריזוטו הקר עם הפרמזן, הביצה, עשבי התיבול, מעט מלח ופלפל, עד שמתקבלת תערובת שנוח לעבוד איתה.
לוקחים כמות קטנה מהתערובת ומשטחים בכף היד. מניחים במרכז קוביית מוצרלה, סוגרים היטב ומגלגלים לכדור. ממשיכים כך עם שאר התערובת.
מעבירים כל כדור בקמח, אחר כך בביצה ולבסוף בפירורי הלחם. מומלץ להכניס למקרר ל-20-30 דקות לפני הטיגון, כדי שהכדורים יתייצבו.
מחממים שמן בסיר ומטגנים את הארנצ'יני בכמה נגלות במשך כ-3-4 דקות, עד שהם זהובים ופריכים מכל הצדדים. מוציאים לנייר סופג ומגישים חם, כשהמוצרלה בפנים עדיין נמתחת.