8 ימים בלי סימן: תפנית בחיפושים אחר הישראלי באולימפוס

עמי יוגב נעדר בהר האולימפוס ביוון. בדיווחים שפורסמו אתמול (שני), שמונה ימים לאחר אובדן הקשר עמו, נמסר כי משלחת איחוד הצלה הגיעה לאזור בעקבות בקשת יחידת החילוץ היוונית. המשפחה מסרה כי התקבלה אינדיקציה חדשה לגבי המקום האחרון שבו נראה.

שלומי יוגב, אחיו של עמי, אמר כי המידע החדש מסייע למקד את אזורי החיפוש. דוד קריספיל, חבר משלחת האיתור, מסר כי הצוות נערך להתחיל את החיפושים בשעות הבוקר המוקדמות, באמצעות רחפנים, מערכות צילום תרמי, סריקות לילה ותקשורת לוויינית. קונסול ישראל ביוון, הרצל אדרי, אמר כי משרד החוץ מתאם בין הצוותים המקומיים לצוותים הישראליים.

עמי שוחח עם אמו בתאריך 20 בספטמבר ושלח לה תמונות מההר. ארבע שעות לאחר מכן אמו שלחה הודעה ובה שאלה אם הגיע. הוא ראה את ההודעה אך לא השיב. לפי דברי האם באתר ynet, עמי סיפר שישן על ההר והחל בטיפוס לגובה 2,700 מטרים. מאז הטלפון שלו אינו זמין.

הרכב השכור של עמי נמצא בחניון שלפני המסלול, לצד המזוודה, התיק והמחשב, כך מסרה המשפחה. לפי האם, עמי יצא מישראל ללא ביטוח נסיעות, ולכן החיפושים הפרטיים מומנו מכיסה. המשפחה פתחה קמפיין גיוס המונים למימון צוותי החילוץ.

החיפושים נמשכים בתיאום עם הרשויות ביוון. במשרד החוץ נמסר כי הקונסול והמחלקה לישראלים במצוקה נמצאים בקשר עם הרשויות המקומיות ופועלים לאיתורו. בני המשפחה מבקשים סיוע במימון המשך החיפושים.