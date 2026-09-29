הזמר הבריטי האגדי רוד סטיוארט הודיע השבוע כי סיבוב ההופעות שלו ב-2027 יהיה האחרון בקריירה מרשימה שנמשכת יותר משישה עשורים. הזמר בן ה-81 פרסם הודעת פרידה למעריציו, תוך שהוא מבהיר כי מדובר בסיום סיבובי ההופעות הגדולים ולא בפרישה מוחלטת מהמוזיקה.

סיבוב ההופעות, שנושא את השם The Final Encore, יתחיל ב-23 באפריל 2027 בדבלין שבאירלנד, ויכלול 21 הופעות בבריטניה ובאירופה. ההופעה האחרונה מתוכננת ל-24 ביולי באותה שנה בהנובר שבגרמניה. בין הערים שבהן יופיע סטיוארט: לונדון, אמסטרדם, ברלין, פראג וקופנהגן. לצד הסיבוב האירופי, הזמר צפוי לקיים גם כמה הופעות בארצות הברית.

סטיוארט הבהיר בהודעתו כי הוא אינו מפסיק ליצור ולהופיע לחלוטין. הפרידה נוגעת לסיבובי הופעות גדולים בלבד, והזמר השאיר אפשרות להמשיך לעבוד באולפן ולהופיע באירועים מצומצמים גם לאחר סיום הסיבוב. מדובר בהחלטה שמגיעה לאחר תקופה רפואית מורכבת שעבר הזמר בחודשים האחרונים.

"למרבה המזל זה התגלה בזמן"

ההודעה על סיום הקריירה מגיעה בעקבות תקופה רפואית מאתגרת. בחודשים האחרונים נאלץ סטיוארט לדחות הופעות בגלל בעיה במיתרי הקול, ובהמשך ביטל את המשך סיבוב ההופעות שלו לאחר שעבר הליך לבבי. במהלך הופעה ביוטה הוא כמעט התעלף ונזקק למסכת חמצן מאחורי הקלעים.

אשתו של הזמר, פני לנקסטר, חשפה לאחרונה פרטים על מצבו הבריאותי. "היו לו כמה תקריות - קודם זיהום בדרכי הנשימה העליונות, ואז הופעה במקום גבוה מאוד", סיפרה בראיון. "אבל מה שלא ידענו זה שהייתה בעיה לבבית סמויה". הרופאים איתרו חסימה בעורק והחדירו סטנט. "למרבה המזל זה היה בזמן הנכון ובמקום הנכון", הוסיפה לנקסטר.

יצוין כי רוד סטיוארט הופיע בישראל שלוש פעמים. הוא הגיע לראשונה ב-1983, חזר ב-2010, והופיע בפעם האחרונה בפארק הירקון בשנת 2017. במהלך ההופעה האחרונה הוא שר עם הזמרת ריטה את השיר Sailing, ברגע מרגש שנחרט בזיכרון המעריצים הישראלים.

סטיוארט, שמכר יותר מ-250 מיליון תקליטים ברחבי העולם במהלך קריירה מרשימה, הוא אחד מאמני הרוק המצליחים בכל הזמנים. בין להיטיו הידועים: "Maggie May", "Da Ya Think I'm Sexy?", "Sailing" ו-"Forever Young". הזמר זכה במספר פרסים יוקרתיים, כולל כניסה להיכל התהילה של הרוקנרול ופרס גראמי על מפעל חיים.