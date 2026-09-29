17 שקל במקום 5.87: התחליף לגבינה הלבנה עולה פי שלושה

מחסור נקודתי בגבינה לבנה ובקוטג' מורגש בימים האחרונים ברשתות השיווק. צרכנים מתקשים למצוא גביעי 250 גרם של סקי 5%, טרה ותנובה 5% ו-9%. בשעות הערב המדפים מתרוקנים, ובחלק מהחנויות נשארים גביעים של 500 גרם בלבד. לפי דיווח ynet, בענף מעריכים שהאספקה תחזור בתוך כשבוע.

סיבת המחסור קשורה לרצף ימי החג. המחלבות איבדו ימי ייצור סביב יום כיפור, לצד שישי ושבת. הפעלה מחדש של המכונות דורשת כמה שעות, ושני המוצרים זקוקים לרצף ייצור ממושך. מועצת החלב התריעה לפני החגים על מחסורים נקודתיים בעקבות רצף הימים ללא ייצור.

כשהמוצר המפוקח חסר, המחיר קופץ. צרכן שביקש לקנות גבינת נפוליאון 9% במשקל 225 גרם במחסני השוק נדרש לשלם 16.90 שקלים. גבינה לבנה במשקל 250 גרם נמכרת במחיר מרבי מפוקח של 5.87 שקלים. לפי חישוב ל-100 גרם, הפער מגיע ל-220%, והנפוליאון עולה יותר מפי שלושה.

בדיקה ברשתות אחרות העלתה מחירים של 17.90 ו-18.90 שקלים. מבצעים הורידו את המחיר ל-9.90 שקלים בויקטורי, 10 שקלים בסלאח דבאח ו-12 שקלים בסופר יודה ובפרש מרקט. המחירים משתנים לפי סניף ומועד.

גם סימפוניה 5% נמכרת בטווח רחב, בין 7.70 ל-13.90 שקלים לאריזה של 200 גרם. לפני הקנייה כדאי לבדוק את משקל האריזה ואת המחיר ל-100 גרם.