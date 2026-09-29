יום אחרי הקרב האחרון: כוכב WWE מת בגיל 40

הלם בענף ההיאבקות: בנג'מין סאטרלי, המוכר בשם הבמה פאק, מת בגיל 40. מותו פורסם יום אחרי שהשתתף באירוע All Out של AEW בשיקגו. ארגון AEW אישר את המוות בהודעה רשמית.

סאטרלי השתתף באירוע במוצאי שבת, 26 בספטמבר, והתמודד מול אנדרדה אל אידולו על אליפות AEW הלאומית. יום לאחר מכן הודיע הארגון על מותו. סיבת המוות ונסיבות האירוע לא נמסרו.

סאטרלי החל להתאבק בשנת 2004 ובנה קריירה בינלאומית. בשנת 2012 הצטרף ל־WWE, שם הופיע בשם אדריאן נוויל וזכה באליפות NXT ובאליפות משקל קל. בשנת 2019 חתם ב־AEW, זכה בכמה תארים והשתתף בקרבות מרכזיים של הארגון. סגנונו האקרובטי והמהלכים האוויריים הפכו אותו לשם מוכר בקרב אוהדי ההיאבקות.

AEW פרסם הודעת אבל, שיבח את הקריירה של סאטרלי ושלח תנחומים למשפחתו, לחבריו ולאוהדיו. נשיא הארגון טוני חאן ספד לו ותיאר אותו כאדם אהוב וכמתאבק בעל כישרון יוצא דופן.

גם פול היימן, חבר היכל התהילה של WWE, ספד לסאטרלי והגדיר את מותו כאובדן כבד.