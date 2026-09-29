סכנה חמורה למטופלים: משרד הבריאות משבית את מדיקה בתל אביב

משרד הבריאות הורה ב-28 בספטמבר להפסיק את פעילות המרכז הרפואי מדיקה ברמת החייל בתל אביב, לאחר ממצאים חמורים בביקורת פתע. לפי הודעת המשרד, המשך הפעילות במקום מסכן את המטופלים.

מה מצא משרד הבריאות?

לפי משרד הבריאות, בבדיקה נמצאו מקרים שבהם בוצעו פעולות רפואיות בניגוד לסמכויות המקצועיות ולנהלים המחייבים. המשרד דיווח גם על ליקויים בהתנהלות הרפואית ובתהליכי העבודה, וטען לכשל מערכתי שפוגע בבריאות ובבטיחות המטופלים.

צו רופאת המחוז נכנס לתוקף בערב 28 בספטמבר. הצו אוסר על המרכז לבצע פעילות רפואית עד להודעה חדשה. הנהלת מדיקה, בעלי הרשת והדירקטוריון יזומנו לשימוע. משרד הבריאות בוחן צעדים אישיים כלפי מי שפעל מחוץ לסמכותו.

זו אינה הפעם הראשונה

בחודש יולי זיהה משרד הבריאות ליקויים חמורים במדיקה רפאל, ובעקבותיהם הופסקה הפעילות בחדרי הניתוח. הפעילות חודשה בהדרגה לאחר תיקון הליקויים והתחייבויות הנהלת הרשת לעמוד בתנאי הרישוי.

מה אומרים במדיקה?

מהמרכז נמסר כי במתקן מתבצעים מדי חודש אלפי ניתוחים, וכי הרופאים והצוות פועלים לפי הסטנדרטים הרפואיים והבטיחותיים. ברשת טענו שהביקורת נגעה למקרים נקודתיים, הגדירו את ההחלטה גורפת ולא מידתית, ומסרו שיבהירו את עמדתם מול משרד הבריאות.

הצו חל עד הודעה חדשה. מי שקבע טיפול או ניתוח במדיקה תל אביב צריך לקבל מהמרכז עדכון ישיר לפני הגעה למקום.