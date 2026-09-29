דרמה צפויה בליל הבחירות: קולות של 14 מנדטים ייספרו באיחור

קלפי ( יונתן זינדל / פלאש90 )

בליל הבחירות הציבור יקבל תמונה חלקית של התוצאות. לפי היערכות ועדת הבחירות, כ־650 אלף מעטפות כפולות לא ייספרו יחד עם הקלפיות הרגילות. הקולות שווים לכ־14 מנדטים, ובמרוץ צמוד הם עלולים להכריע את אחוז החסימה ואת חלוקת הגושים.

בקלפיות הרגילות הספירה מתחילה עם סגירת הקלפיות. במעטפות החיצוניות, המכונות מעטפות כפולות, הוועדה בודקת תחילה שהמצביע לא הצביע בקלפי שבה הוא רשום. לפי ההיערכות, בבחירות הקרובות צפוי מספר שיא של כ־650 אלף מעטפות כאלה. המשמעות ברורה: המדגמים ותוצאות הלילה לא יציגו את חלוקת המנדטים הסופית. במערכת בחירות צמודה, מפלגה שתהיה סמוכה לאחוז החסימה תיאלץ להמתין לספירה המאוחרת.

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מערכת הבחירות הנוכחית סוערת במיוחד, כשלוש שנים עברו מאז טבח ה-7 באוקטובר, וראש הממשלה נתניהו עדיין מנסה לגייס רוב להקמת ממשלה ימנית. מפלגתו של וינטר עשויה להכריע את המפה לרעת הגוש, במידה והיא לא תעבור את אחוז החסימה.

מנגד, מפלגות האופוזיציה מגבשות החלטות ומהלכים ליום שאחרי הבחירות, כשמטרת העל היא הדחת ראש הממשלה נתניהו.