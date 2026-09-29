שלושה ימים באוטובוס: חולה אלצהיימר נמצא מת

מקרה קשה בטאיוואן: בן 60 נמצא ללא רוח חיים בתוך אוטובוס עירוני, שלושה ימים אחרי שעלה עליו. לפי סוכנות הידיעות הטאיוואנית CNA, הנהג החזיר את האוטובוס למסוף מבלי להשלים בדיקה של תא הנוסעים, והוא שב להפעילו לאחר סוף שבוע ארוך.

לפי המשטרה, האיש עלה ב־24 בספטמבר בשעה 20:40 בתחנת חניון צ'ינגטאן בעיר שינדיאן. האוטובוס חזר למסוף בשעה 22:30, והנוסע נשאר בתוכו.

האוטובוס עמד במסוף עד יום ראשון בבוקר. בשעה 06:45 הוא יצא שוב לנסיעה, וכעבור עשר דקות הבחין אחד הנוסעים בגבר כשהוא שוכב בחלק האחורי. הנהג הזעיק את המשטרה ואת צוותי ההצלה, שקבעו את מותו במקום.

בדיקה ראשונית לא העלתה סימני חבלה, והמשטרה שללה בשלב הראשון חשד לפלילים. הפרקליטות הורתה על נתיחה כדי לקבוע את סיבת המוות.

חברת האוטובוסים הודיעה כי הנהג הושעה לאחר שלא ביצע את נוהל פינוי ובדיקת האוטובוס. רשות התחבורה בעיר הטילה על החברה קנס של 30 אלף דולר טאיוואני, כ־944 דולר אמריקני. הנהג נחקר בחשד לגרימת מוות ברשלנות ושוחרר בערבות של 50 אלף דולר טאיוואני.

לפי דיווחי התקשורת המקומית, אביו בן ה־88 של המנוח הגיע לזהות את בנו. האב סיפר כי בנו התמודד עם אלצהיימר, והעריך כי התבלבל בדרכו ועלה על קו שגוי.

בחברת האוטובוסים מסרו כי הנהג הביט לאחור לפני שסגר את הדלתות, אך לא הבחין בנוסע. החברה הודיעה על ניקוי וחיטוי האוטובוס ועל חיזוק ההדרכות לנהגים.