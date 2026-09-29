חודש אחרי הקאמבק: הארי ומייגן כבר בדרך חזרה לקליפורניה?

הנסיך הארי ומייגן מרקל ( (צילום: FiledIMAGE / Shutterstock.com) )

רק לפני כחודש הנסיך הארי ומייגן מרקל עשו צעד מפתיע וחזרו עם ילדיהם לבריטניה, אחרי שנים שבהן בנו את חייהם בקליפורניה. אלא שעכשיו, זמן קצר בלבד אחרי הקאמבק המתוקשר, מעבר לים כבר מדווחים כי השניים שוקלים לעשות שוב את הדרך ההפוכה.

חודש אחרי החזרה - שוב שינוי בתוכניות? על פי הדיווחים שפורסמו ביממה האחרונה, הארי ומייגן שוקלים לחזור לביתם במונטסיטו שבקליפורניה, כאשר אחת הסיבות המרכזיות שעומדות מאחורי ההתלבטות היא סוגיית האבטחה של המשפחה בבריטניה. הארי מנהל כבר תקופה ארוכה מאבק סביב סידורי האבטחה שלו ושל בני משפחתו בזמן שהם נמצאים בממלכה. לפי מקורבים שצוטטו בתקשורת הבריטית, אם הסוגיה לא תיפתר באופן שיניח את דעתו, האפשרות של חזרה לארצות הברית בהחלט נמצאת על השולחן.

הארי ומייגן ( צילום: Shutterstock )

הבית בקליפורניה עדיין מחכה להם

מה שעשוי להפוך את המהלך לפשוט יותר הוא העובדה שהארי ומייגן לא נפרדו מהחיים שבנו בארצות הברית. גם לאחר החזרה לבריטניה, השניים שמרו על ביתם במונטסיטו, שבו התגוררו במשך שנים עם ילדיהם, ארצ'י וליליבת.

הדיווחים החדשים מגיעים זמן קצר אחרי שהארי דווקא נשמע מרוצה מהפרק החדש בבריטניה ודיבר בחיוב על החזרה ועל ההסתגלות של הילדים. לכן, לפחות בשלב הזה, לא ברור אם מדובר בהחלטה שכבר התקבלה או באפשרות שהשניים בוחנים בעקבות הקשיים שהתעוררו.

כך או כך, חודש בלבד אחרי שהחזרה של משפחת סאסקס לבריטניה עוררה לא מעט כותרות, נראה שהסיפור עדיין רחוק מלהסתיים - וייתכן שקליפורניה תהפוך שוב לבית המרכזי שלהם.