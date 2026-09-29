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כלכלה ונדל"ן

מהאולפנה לעסקת מיליונים: פוקס רכשה שליטה במותג האופנה הדתי

עדי כהן ואריאלה אביטן התחילו לתפור בגדים במכונת תפירה ביתית. היום המותג שלהן, שדה בר, מחזיק אתר וחמש חנויות, לאחר שטרמינל X רכשה את השליטה בו

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פוקס ( אבשלום ששוני/פלאש90)

עדי כהן ואריאלה אביטן הכירו באולפנה בכפר פינס. בכיתה ט' תפרה אריאלה חצאית לעצמה, ועדי ביקשה לדעת איפה נקנתה. השתיים עברו למכונת תפירה ביתית, קנו בדים בשוק בצלאל ומכרו פריטים לחברות באולפנה.

עם העלייה בביקוש, הן העבירו את הייצור למתפרות באזור, ובהמשך ליצרנים בסין. המותג שדה בר פועל באופנה צנועה לנשים, ומפעיל אתר וחמש חנויות.

לאחר שהעסק גדל, השתיים פנו ביוזמתן לטרמינל X מקבוצת פוקס. הן הציגו את נתוני החברה על דף A4, והמשא ומתן נמשך שנה. בסופו רכשה טרמינל X את השליטה בשדה בר בעסקה של מיליוני שקלים. הסכום המדויק לא פורסם.

כהן ואביטן ממשיכות להוביל את המותג. השותפות עם פוקס מספקת להן ידע בתחומי לוגיסטיקה, שילוח, מערכות מידע ובניית מותג, בעוד הן מביאות את ההיכרות עם קהל הלקוחות.

יעדיהן לשנים הקרובות כוללים שמונה עד עשר חנויות, כניסה לקניונים ופעילות מחוץ לישראל. המותג שנולד ממכירות קטנות באולפנה הפך לעסק עם אתר, חנויות ושותפה מסחרית גדולה.

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