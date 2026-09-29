כשבוע וחצי לאחר שחשף כי אושפז בבית החולים אברבנאל לבריאות הנפש, שיתף אוהד בוזגלו, כדורגלן העבר, וכוכב תוכנית הריאליטי "הבוזגלוס", עדכון מפתיע על מצבו הבריאותי ועל תפיסתו הרוחנית.

בסטורי שפרסם אמש (שני) בחשבון האינסטגרם שלו, הצהיר בוזגלו כי הוא בטוח שהגאולה החלה. "טוב חברים, הגיע הזמן שאני אדבר", פתח בוזגלו את דבריו. "אני יודע שאני מעלה הרבה סטורים ויש המון שאלות. הרבה שואלים למצבי - מצבי מדהים, אוקיי, מדהים, לא פחות ממדהים. אל תדאגו לי, ואל תדאגו לעצמכם, יש מי ששומר עלינו והבשורות הן בשורות אדירות".

"הנבואות בתנ"ך מתגשמות"

בהמשך דבריו, התייחס בוזגלו לאירועים שלטענתו מתרחשים בעולם ומעידים על תחילת הגאולה. "תקשיבו, קורים דברים בעולם. האושפיזין היום מיעקב למשה רבנו, ואני אומר לכם, הנבואות בתנ"ך מתגשמות", הצהיר.

לדבריו, "משהו קורה בצפון קוריאה בכור הגרעיני, בגדול, בענק, קרה. אין מי שידווח, אין דיווחים, אין מי שידווח. הגאולה כאן וזה קורה עכשיו בסוכות, כמו שרשום בנביאים, כמו שרשום בתורה".

בוזגלו הוסיף והתייחס לרעידות אדמה שמתרחשות בעולם: "הרבה רבנים גדולים אמרו רעידות אדמה ויש רעידות אדמה בעולם בכל מיני עוצמות, אבל זה הרבה הרבה יותר גדול ממה שחשבתם. הערכה שלי ממה שאני מבין וממה שאני יודע - זה ענק וזה קרה".

"תזכרו את המילים שלי"

את הסטורי חתם בוזגלו בקריאה למעקב אחר דבריו: "תשמרו את הסרטון הזה עם השעה ועם התאריך של היום, הכל, ותזכרו את המילים שלי, כבר קרה משהו גדול בעולם, כבר קרה. הדיווחים יתחילו לצאת בימים הקרובים, עד יום שישי, כל יום טירוף אחר".

כזכור, בוזגלו שיתף בעבר בראיון לסרוגים על חוויות רוחניות שעבר ועל תחושת שליחות שמלווה אותו. "חוויתי התגלויות משמיים. דברים על-טבעיים, דברים שניתן להוכיח", אמר אז, והבהיר כי מדובר בערכים ולא בטקסים דתיים קלאסיים.