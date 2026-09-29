ברית אזורית? פרטים מפתיעים מטיסת נתניהו לאמירויות

על פי מספר דיווחים בתקשורת הבינלאומית, טיסתו החשאית של ראש הממשלה נתניהו כללה ככל הנראה הרבה יותר מעוד פגישה מדינית שהתנהלה בסודיות ביטחונית. שורה של גורמי תקשורת מקורבים מספרים על פגישות מדיניות שכללו גם נציגים מסעודיה ואפילו את שליט לוב.

בתחילה, כאשר נחשפה טיסתו החשאית של ראש הממשלה נתניהו, עלו שאלות לגבי הפגישה החריגה בינו לבין מנהיג האמירויות מוחמד בן זאיד בזמן תקופת בחירות. אך כעת מדווחים כי ייתכן והפגישה כללה תפניות מדיניות מפתיעות שרבים לא יכלו לדמיין.

כאשר על פי דיווחים, הפגישות התנהלו תחילה בפורום מצומצם. ראשית בין נתניהו ובן זאיד, ואז התרחבו וכללו נציגים ממדינות אזוריות נוספות כמו סעודיה, שלקחו חלק בדיונים שכללו שיחות על שיתופי פעולה אזוריים, התמודדות עם האיום האיראני הרחב ואף יכולות הגנה אווירית ורכש כיפת ברזל.

אך אפילו מעבר לכך, על פי דיווח איטלקי, בשלב מסוים התקיימה פגישה דרמטית שכללה את הרמטכ"ל של לוב סדאם חפתר, שמשמש גם כמנהיגה דה-פקטו של המדינה. כאשר על פי אותו דיווח, חפתר מעוניין לפנות לפתיחת יחסים מחודשים בין המדינה ושלטונו והמערב.