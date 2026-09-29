יצחק עמית ישתכנע? התגובה המתגוננת של אבו שחאדה לבג"ץ

אבו שחאדה ( מרים אלסטר\ פלאש90 )

סמי אבו שחאדה מסר היום (חמישי) את תגובתו לבית המשפט העליון, לקרא הדיון הצפוי בעניין פסילתו ביום חמישי הקרוב.

בדבריו מסר שחאדה: רשימה או מועמד רשאים להחזיק בעמדה אידיאולוגית ורעיונית המתנגדת לציונות, כשלעצמה, ואין בעצם החזקתה של עמדה כאמור כדי להקים עילת פסילה: "קשה להלום כי מדינת ישראל תוציא אל מחוץ למחנה כל מי שאינו ציוני, או כל מי שכופר אידיאולוגית ברעיון הציוני. פסילת רשימה או מועמד בגין שיח ודיבור שאינו ציוני מהווה צמצום-מה של הרכיב הדמוקרטי. המשיב מודע לקשיים שמעורר המאמר מושא הבקשה. והוא מסכים עם היועצת המשפטית לממשלה אודות בעייתיות עיתוי פרסום המאמר והיעדר גינוי לטבח השביעי באוקטובר שבוצע על ידי חמאס ביישובי עוטף עזה.

עוד באותו נושא הקוראת בקלפי: למה הסכמי עודפים זה דבר כל כך חשוב? חדשות סרוגים

הוא ציין בתצהירו ובפני הועדה כי הוא לא היה מפרסם את המאמר שנכתב בשביעי לאוקטובר וכי הוא טעה כשפרסמו במיוחד בעיתוי זה. עם זאת, הוא טוען כי אין במאמר משום תמיכה במאבק מזוין או במעשי הטבח

שבוצעו על ידי חמאס באותו יום. המאמר כולל בעיקרו תיאור וניתוח של האירועים, כפי שהוא תפס והבין אותם בעת כתיבתו. לטענתו, יש להבחין בין תיאור האירועים והצגת פרשנות פוליטית ביחס אליהם, גם כאשר

זו מעוררת מחלוקת או ביקורת, לבין הבעת תמיכה במעשים עצמם. יתרה מכך, עיון במאמר בשלמותו, ובפרט בפסקת הסיכום שלו, מלמד כי הקריאה האופרטיבית היחידה והעיקרית המופיעה במאמר אינה קריאה למאבק המזוין או תמיכה בו, אלא דווקא קריאה למהלך מדיני המוציא את הטיפול בסוגיה מידי חמאס ודורש

את מעורבות הרשות הפלסטינית ומדינות ערב הקרובות במטרה להביא למו"מ מדיני מיידי להביא לסיום המלחמה ולשים קץ לשפיכות הדמים משני הצדדים".

מוקדם יותר היום, היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה, מסרו את חוות דעתם הנחרצת בעניין פסילת אבו שחאדה.

עוד באותו נושא עמית סגל מגיב לסערה הפוליטית: "הם בהלם מוחלט" חדשות סרוגים

בהודעה נמסר: "יש לאשר את פסילתו של המועמד לכנסת סמי אבו שחאדה בשל תמיכתו במאבק מזוין בישראל, כולל במהלך מתקפת השבעה באוקטובר, בנסיבות קיצוניות ובעיתוי שאין חמור ממנו.

המאמר שפרסם אבו שחאדה ביום 8.10.23 - יממה לאחר פתיחת מתקפת הטרור הרצחנית, ובעודה מתנהלת, מבטא תפיסה של תמיכה במאבקו המזוין של ארגון הטרור חמאס נגד מדינת ישראל. התנהגותו של שחאדה ניצבת בליבת עילת הפסילה הקבועה בחוק יסוד: הכנסת.

ההסברים שנתן שחאדה בדיעבד לאמירות הקשות שנכללו במאמר שפרסם ביום 8.10, לראיות נוספות שהוצגו ולהתנהלותו הכוללת מיתממים, חלקיים ואינם מתמודדים עם הטענות המרכזיות שעלו בעניינו".