הקוראת בקלפי: למה הסכמי עודפים זה דבר כל כך חשוב?

מורן שמואלוף היא הקוראת בקלפי ( אולפן סרוגים )

בחירות 2026 הביאו איתן מפלגות חדשות או חיבורים בין וותיקות לישנות. מדברים רבות על סקרים, קמפיינים ואמירות בראיונות ונאומים, אבל ממעטים לדבר על הסכמי העודפים- שהם צריכים להוות משקל גדול בבחירה שלנו.

אשת התקשורת והאסטרטגיה, מורן שמואלוף, על הכלי הקטן שכולם מפספסים בקריאת המפה הפוליטית

הסכמי עודפים הם כלי קטן שמסייע למפלגות לא לבזבז קולות ולהשאיר אותן בגוש הפוליטי. אבל האם כולם מבינים במה מדובר ועד כמה הם חשובים להבנה של המבנה הפוליטי בבחירות?

הקולות העודפים של מפלגה אחת יכולים לעבור למפלגה אחרת, כך יצא שמפלגת ישר, בצעד יוצא דופן, חתמה על הסכם עודפים עם הדמוקרטים.

האם נתניהו צודק באמרו? "בחרת אייזנקוט בחרתם שמאל"? ואיזה מסר זה מעביר לקהל הבוחרים?

הקוראת בקלפי בפינה מיוחדת לחג הסוכות.