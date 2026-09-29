"אנחנו מנת הפתיחה, אתם הסטייק"

יוסי דגן ( צילום: מועצה אזורית שומרון )

ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן נאם היום (שלישי) בפני מאות מנהיגים מ-70 מדינות המבקרים בישראל וביהודה ושומרון, ותקף בחריפות את הסנקציות שהטילו מספר מדינות באירופה נגד ההתיישבות. בדבריו הזהיר דגן גם מפני הקמת מדינה פלסטינית והשלכותיה, לטענתו, על ישראל ומדינות המערב.

דגן התייחס להחלטות של בריטניה, נורבגיה והולנד להטיל סנקציות ולהחרים עסקים יהודיים ביהודה ושומרון, בגולן ובירושלים, וכינה אותן "שערורייתיות ואף פשע". בהמשך פנה ישירות למנהיגים שהגיעו מרחבי העולם: "מבחינת הטרור האסלאמי הרדיקלי מטהרן ועד רמאללה, גם אתם מתנחלים. עבורם, אנחנו הישראלים רק 'השטן הקטן'. אתם, הנוצרים ומדינות המערב, אתם 'השטן הגדול'. אנחנו רק מנת הפתיחה, אתם הסטייק, המנה העיקרית. אנחנו נלחמים יחד כדי להגן על ישראל ועל כל העולם המערבי".

ראש מועצת שומרון התייחס גם להקמת מדינה פלסטינית וקשר בדבריו בין ההתנתקות לבין טבח 7 באוקטובר. "לפני 21 שנה עשינו טעות גדולה ופינינו יישובים. המנהיגים במערב הבטיחו שרצועת עזה תהפוך לסינגפור של המזרח התיכון, ובמקום זאת קיבלנו את ה-7 באוקטובר", אמר.

לדבריו, "אחרי הטבח, יש לנו רק שתי אפשרויות: סנקציות כלכליות ומדינת טרור פלסטינית שתביא לעוד 7 באוקטובר בירושלים ובתל אביב, או ריבונות על יהודה ושומרון, אנחנו בוחרים בריבונות".

דגן המשיך והתייחס למהלכים בצפון השומרון: "אנחנו מבינים את הטעות הנוראה שעשינו, ועכשיו אנחנו מתקנים אותה. לפני 21 שנה החרבנו 4 יישובים בצפון השומרון, בהם גם את הבית שלי בשא-נור, ועכשיו אנחנו בונים 19 יישובים וקהילות חדשות בצפון השומרון. פתחנו לאחרונה אפילו גן ילדים ראשון על פסגת הר עיבל, סמוך למזבח יהושע בן נון".

בסיום דבריו הודה דגן לתומכי ישראל ברחבי העולם ואמר: "להכיר ביהודה ושומרון זה להכיר באלוקים. נביאי ישראל חזו שהיהודים יחזרו ויבנו את הארץ הקדושה הזו שוב, וזה מה שקורה היום מול עינינו".

בתוך כך, דגן קרא לציבור להגיע מחר, יום רביעי, ל"צעדת השומרון", שתתקיים מגנים לכדים, כשההגעה למקום תתבצע דרך מעבר גלבוע.