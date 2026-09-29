הכי מפנקת שיש: עוגת פיסטוק ושוקולד לבן

אם אתם מחפשים עוגה שקצת יוצאת מהשגרה אבל עדיין פשוטה להכנה, השילוב הזה עושה את העבודה. עוגת פיסטוק רכה ועסיסית, עם שוקולד לבן מתוק וקרם פיסטוק שהופך אותה למפנקת במיוחד.

מצרכים

לעוגה:

3 ביצים

½ כוס סוכר

½ כוס שמן

½ כוס חלב

½ כוס מחית פיסטוק

כפית תמצית וניל

1½ כוסות קמח

2 כפיות אבקת אפייה

קורט מלח

100 גרם שוקולד לבן קצוץ

לציפוי:

150 גרם שוקולד לבן

100 מ"ל שמנת מתוקה

2 כפות מחית פיסטוק

פיסטוקים קצוצים לקישוט

אופן ההכנה

מחממים תנור ל-170 מעלות ומשמנים תבנית עגולה בקוטר 22-24 ס"מ.

טורפים בקערה את הביצים והסוכר עד לקבלת תערובת אחידה. מוסיפים שמן, חלב, מחית פיסטוק ותמצית וניל ומערבבים.

מוסיפים את הקמח, אבקת האפייה והמלח ומערבבים רק עד שהתערובת אחידה. מוסיפים את השוקולד הלבן הקצוץ ומקפלים בעדינות.

יוצקים לתבנית ואופים במשך כ-35-40 דקות, עד שקיסם שננעץ במרכז העוגה יוצא עם מעט פירורים לחים. מצננים לחלוטין.

הציפוי

מחממים את השמנת המתוקה עד שהיא כמעט מגיעה לרתיחה ושופכים על השוקולד הלבן. ממתינים כדקה ומערבבים עד לקבלת קרם חלק. מוסיפים את מחית הפיסטוק ומערבבים.

יוצקים את הקרם על העוגה, מפזרים מעל פיסטוקים קצוצים ומניחים לציפוי להתייצב.