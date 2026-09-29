עינת וילף: זה האיש שנמליץ עליו לראשות הממשלה

ד"ר עינת וילף, המועמדת ממפלגת המילואימניקים והכלכלית, התייחסה היום (שלישי) בערוץ הכנסת, לשאלה על מי היא תמליץ לראשות הממשלה, והאם זה יהיה בנימין נתניהו.

היא בתגובה סירבה לנקוב בשם ואמרה: "נמליץ על כל מי שישיג את מירב המנדטים הציוניים", כלומר, מי שיעלה בידו להקים ממשלה עם מפלגות ציוניות.

עוד היא הוסיפה: "אנחנו אנשים של מה ולא של מי. בנוסף היא שאלה האם בקרה ומפלגה חרדית תשנה את דעתה ותתמוך בגיוס חרדים, אין להם בעיה לשתף איתה פעולה.

וילף לא אמרה שהיא תמליץ על ראש המפלגה הגדולה, שנזכיר כי על פי הסקרים האחרונים מדובר בראש מפלגת ישר! גדי איזנקוט.

יחד עם זאת נדגיש כי על פי כל הסקרים האחרונים, מפלגתו של יועז הנדל לא עוברת כלל את אחוז החסימה.