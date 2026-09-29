ארוחת ערב בכמה דקות: לביבות תירס וגבינות קריספיות

אם אתם מחפשים משהו קליל להכין לארוחת ערב בסוכה, הלביבות האלה לגמרי סוגרות את הפינה. תירס מתוק, גבינות שנמסות בפנים ומעטפת זהובה וקריספית – כמה דקות במחבת ויש לכם מנה שכיף להגיש ישר למרכז השולחן.
לביבות תירס וגבינות
מצרכים:
- 2 כוסות גרגירי תירס מסוננים
- 2 ביצים
- חצי כוס גבינה צהובה או מוצרלה מגוררת
- רבע כוס פרמזן מגורר
- 3 כפות קמח
- 2 כפות פירורי לחם
- 2 כפות בצל ירוק קצוץ
- חצי כפית אבקת שום
- מלח ופלפל שחור לפי הטעם
- מעט שמן לטיגון
אופן ההכנה
בקערה גדולה מערבבים את התירס, הביצים, הגבינות, הקמח, פירורי הלחם והבצל הירוק. מוסיפים אבקת שום, מלח ופלפל ומערבבים עד שמתקבלת תערובת אחידה וסמיכה יחסית.
מחממים מעט שמן במחבת על אש בינונית. לוקחים כף גדושה מהתערובת, מניחים במחבת ומשטחים בעדינות לצורת לביבה.
מטגנים כ-2–3 דקות מכל צד, עד שהלביבות מקבלות צבע זהוב ויפה והגבינה שבפנים נמסה. מעבירים לצלחת מרופדת בנייר סופג וממשיכים עם יתר התערובת.