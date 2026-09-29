ארוחת ערב בכמה דקות: לביבות תירס וגבינות קריספיות

לביבות תירס ( צילום: AI )

אם אתם מחפשים משהו קליל להכין לארוחת ערב בסוכה, הלביבות האלה לגמרי סוגרות את הפינה. תירס מתוק, גבינות שנמסות בפנים ומעטפת זהובה וקריספית – כמה דקות במחבת ויש לכם מנה שכיף להגיש ישר למרכז השולחן.