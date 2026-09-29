דרמה בחברת ההשקעות: אלפי חשבונות הותקפו, מידע נחשף

ניסיון פריצה לאלפי חשבונות של חברת מיטב טרייד התרחש במהלך סוף השבוע האחרון, כך עולה היום (שלישי) מדיווח החברה. במסגרת ניסיון התקיפה נשלחו כ-3,000 מסרונים ללקוחות ובהם קוד אימות חד-פעמי, אף שלא ביקשו לקבל אותו. בחברה הבהירו כי לא התאפשרה גישה לכספי הלקוחות או לחשבונות המסחר, אך מידע אישי של מספר לקוחות בודדים נשלף.

האירוע החל לאחר שלקוחות דיווחו בשבת על קבלת מסרוני SMS ובהם קוד אימות חד-פעמי, מבלי שביצעו פעולה שאמורה הייתה להוביל לקבלתו. בעקבות הדיווחים פתחה מיטב טרייד בבדיקה יחד עם הספק החיצוני המפעיל את המערכות.

על פי דיווח החברה לבורסה, במהלך הבדיקה התגלתה חשיפה באחד מממשקי ה-API המופעלים בידי הספק החיצוני. לאחר גילוי החשיפה נחסמה הגישה לממשק, השימוש בו הופסק ונמנעה פעילות בלתי מורשית נוספת באמצעותו.

מהבדיקה עלה כי במסגרת ניסיון התקיפה נשלחו כ-3,000 מסרונים למספרי הטלפון של לקוחות. בנוסף בוצעו מספר ניסיונות בודדים לשנות את מספר הטלפון שאליו נשלח קוד האימות, אך בחברה ציינו כי הניסיונות לא הצליחו ולא בוצע שינוי בפועל.

עם זאת, גורם חיצוני הצליח להפעיל פונקציה שבאמצעותה נשלף מידע אישי של מספר חשבונות. המידע כלל שם מלא, מספר תעודת זהות, מספר חשבון בנק וכן פרטי נהנה, במקרים שבהם קיים נהנה בחשבון.

במיטב טרייד הדגישו כי מלבד האירוע הזה, למיטב ידיעת החברה לא הייתה גישה לכספי הלקוחות או לחשבונותיהם, לא נחשפו מערכות המסחר, סיסמאות, נתונים כספיים או מסמכי זיהוי. החברה מסרה כי לקוחות שהמידע האישי שלהם נשלף יקבלו על כך הודעה.

מיטב טרייד, המנוהלת בידי אושר טובול, מפעילה פלטפורמת מסחר חוץ-בנקאית ובה כ-134 אלף לקוחות.