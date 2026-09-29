אחרי השמועות על גיור: לסידני סוויני יש גם חברה ישראלית מפורסמת

השחקנית ההוליוודית סידני סוויני, מהכוכבות הבולטות והמבוקשות ביותר בשנים האחרונות, עוררה לא מעט סקרנות ברשת לאחר שגולשים שמו לב שהיא עוקבת באינסטגרם אחרי השחקנית הישראלית מיה לנדסמן, כוכבת "המפקדת" ו"קופה ראשית".

בין מאות החשבונות הבודדים שסוויני עוקבת אחריהם, בולט שמה של לנדסמן. מה שהעלה מיד את השאלה: מאיפה השתיים מכירות, והאם מדובר רק בהערכה מקצועית הדדית או בקשר קרוב יותר?

תשובה חלקית לתעלומה הגיעה בהמשך, כשמתברר שהשתיים מכירות כבר מספר שנים. על פי הפרסום ב"ערב טוב עם גיא פינס" סוויני ולנדסמן נפגשו לראשונה בפסטיבל קאן בשנת 2022.

באותו אירוע זכו השתיים בפרסים על תפקידיהן, ונראה שהכימיה והחברות שנרקמה ביניהן על השטיח האדום ומאחורי הקלעים נמשכת גם מעבר לים ולאורך זמן.