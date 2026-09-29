חגי לובר חושף למי יצביע בבחירות: “הוא היחיד”

האב השכול חגי לובר התייחס היום (שלישי) למערכת הבחירות ולתרחיש שבו מפלגתו של גדי איזנקוט תתקרב לאחוז החסימה. בראיון לכאן מורשת הצהיר לובר כי במקרה כזה יצביע לאיזנקוט, והסביר את עמדתו.

“אם גנץ יתקרב לאחוז החסימה, אצביע לו. הוא היחיד שכרגע מציע את הפתרון הנכון לריפוי החברה הישראלית ולחציית הגושים”, אמר לובר בראיון, כפי שצוטט על ידי העיתונאי יוסי בן עטר.

הדברים נאמרו לאחר שלדברי בן עטר, היוזמה הפוליטית שאותה הוביל לובר לא הבשילה. למרות זאת, לובר הבהיר כי בתרחיש שבו איזנקוט יתקרב לאחוז החסימה, הוא יהיה מוכן להצביע עבורו.