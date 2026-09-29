עוד מכה לבראד פיט: בתו מסירה רשמית את שם משפחתו

אנג'לינה ג'ולי ובראד פיט. ( (צילום: Everett Collection / Shutterstock.com) )

אחרי שנים של מתיחות משפחתית מתוקשרת, עוד אחת מילדיהם של אנג'לינה ג'ולי ובראד פיט עושה צעד משמעותי: זהרה, בתם המאומצת של השניים, קיבלה אישור רשמי מבית המשפט להסיר את שם המשפחה "פיט" משמה.

על פי מסמכי בית משפט שפורסמו, ביום שני, 28 בספטמבר, אישר שופט בקליפורניה את בקשתה של בת ה-21 ללא התנגדויות. מעתה שמה הרשמי הוא זהרה מרלי ג'ולי, במקום זהרה מרלי ג'ולי-פיט. הילדה השלישית שמסירה את "פיט" זהרה לא הראשונה מבין ילדיהם של בני הזוג לשעבר שעושה את הצעד. אחיה מדוקס קיבל מוקדם יותר החודש אישור רשמי לשנות את שמו מ"מדוקס צ'יבאן ג'ולי-פיט" ל"מדוקס צ'יבאן ג'ולי". גם שיילו, בתם הביולוגית של השניים, הגישה בקשה להסרת שם המשפחה "פיט" ביום הולדתה ה-18 בשנת 2024 וקיבלה אישור לשינוי. גם ויויאן, בתם הצעירה של ג'ולי ופיט, הגישה ביום הולדתה ה-18 בקשה לשנות את שמה מ"ויויאן מרשלין ג'ולי-פיט" ל"ויויאן מרשלין ג'ולי". הדיון בבקשתה צפוי להתקיים ב-2 בנובמבר.

זהרה ואנג'לינה ג'ולי ( צילום: שטארסטוק )

למעשה, היא כבר ויתרה על השם

עבור מי שעוקב אחרי המשפחה, המהלך של זהרה לא הגיע בהפתעה מוחלטת. עוד לפני שהשינוי קיבל תוקף משפטי, היא כבר הציגה את עצמה בפומבי כ"זהרה מרלי ג'ולי". כך עשתה כשהצטרפה לאחוות Alpha Kappa Alpha בשנת 2023, וגם בטקס סיום לימודיה בספלמן קולג' בחודש מאי האחרון.

אנג'לינה ג'ולי ובראד פיט הם הורים לשישה ילדים: מדוקס, פאקס, זהרה, שיילו והתאומים ויויאן ונוקס. השניים נפרדו בשנת 2016 לאחר 12 שנות זוגיות ושנתיים של נישואים, והגירושים ביניהם הפכו לרשמיים בדצמבר 2024.

כעת, עם אישור בקשתה של זהרה, שלושה מששת ילדיהם כבר הסירו באופן רשמי את שם משפחתו של אביהם משמם - ואם בקשתה של ויויאן תאושר בנובמבר, היא תהיה הרביעית.