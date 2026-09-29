נערכים ליום שאחרי הבחירות: זה המהלך של מפלגות השינוי

מפלגות השינוי והתיקון הודיעו היום (שלישי), 28 ימים לפני הבחירות, על הקמת שלושה צוותי עבודה משותפים, כחלק מהיערכותן לבחירות ולהקמת ממשלה משותפת לאחריהן. הצוותים יעסקו בין היתר בהעלאת אחוז ההצבעה, גיבוש קווי יסוד ותוכנית ל-100 הימים הראשונים, וכן בתיאום תקשורתי.

המהלך מגיע בהמשך לפגישת ראשי המפלגות שהתקיימה במוצאי השבת. בהודעה המשותפת נמסר כי הצוותים נועדו “להידוק שיתוף הפעולה, להיערכות משותפת לניצחון בבחירות ולהקמת ממשלה ציונית ממלכתית”.

הצוות הראשון יעסוק בהעלאת אחוז ההצבעה, בהיערכות ליום הבחירות ובשמירה על טוהר הבחירות. מטעם הדמוקרטים ישתתפו מורן מישל ותום לבהר, מטעם ישר! עם איזנקוט זיו רוזן, מטעם ביחד בראשות בנט קרן לוי וח”כ קרין אלהרר, ומטעם ישראל ביתנו אמיר טל.

הצוות השני יתמקד כבר בתוכניות ליום שאחרי הבחירות, ויגבש את קווי היסוד של הממשלה הבאה ואת תוכנית הפעולה ל-100 הימים הראשונים. לפי הודעת המפלגות, בין הנושאים שבהם יעסוק הצוות: שוויון בנטל וגיוס לכל, הקמת ועדת חקירה ממלכתית, הגבלת כהונת ראש הממשלה וקידום חוקה לישראל.

בצוות זה ישתתפו רם שפע מטעם הדמוקרטים; ח”כ אורית פרקש הכהן ושאול מרידור מטעם ישר! עם איזנקוט; גילי האושנר ולירן אבישר מטעם ביחד בראשות בנט; אינה זילברגרץ וח”כ עודד פורר מטעם ישראל ביתנו.

הצוות השלישי יעסוק בתיאום תקשורתי ובמה שהמפלגות הגדירו כ”מאבק במידע כוזב ובמסעות הכפשה”. מטעם הדמוקרטים ישתתפו דון קרליק ומיה בנגל, מטעם ישר! עם איזנקוט נעם בר-לב ורועי לביא, מטעם ביחד בראשות בנט יותם בן יצחק וניב דימור, ומטעם ישראל ביתנו אריה וישנבצקי.

בהודעה המשותפת נמסר כי שלושת הצוותים כבר החלו לפעול באופן מיידי, וכי מטרתם היא למקד את המאמצים המשותפים לקראת הבחירות ולגבש את הצעדים שיקודמו כבר בימיה הראשונים של הממשלה שאותה מבקשות המפלגות להקים.

“ההליך הזה מבטא את המחויבות העמוקה של ראשי המפלגות לעבוד ביחד ובתיאום”, מסרו המפלגות, והוסיפו כי מטרת שיתוף הפעולה היא “להביא לניצחון בבחירות ולהקמת הממשלה הבאה”.