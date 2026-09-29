הבכיר לשעבר טוען: "בפוליגרף רונן בר ייצא דובר אמת"

הולך הביתה ב-15.6 רונן בר. (חיים גולדברג/פלאש90) ( רונן בר. (חיים גולדברג/פלאש90) )

הבוקר (שלישי) תקף אל"מ (במיל') פרופ' גבי סיבוני את ראש השב"כ רונן בר, בעקבות טענתו כי התריע בפני ראש הממשלה בנימין נתניהו מפני אסון לפני מתקפת 7 באוקטובר. בריאיון שהעניק לאבי רצון, דחה סיבוני את הדברים וטען כי האזהרות שהועברו באותה תקופה לא עסקו באיום מבצעי, אלא בנושאים אחרים.

לדבריו, "האזהרות הכלליות שהוא העביר, אזהרות כלליות... הכול היה פוליטי. הכול היה כדי לטפל ברפורמה המשפטית וברצון של הממשלה לשנות את מערכת המשפט. הוא לא עשה עם זה שום דבר". סיבוני המשיך לתקוף את גרסתו של ראש השב"כ ואמר כי אינו מקבל את הטענה שלפיה ניתנה התרעה ממשית לפני מתקפת חמאס. "עכשיו הוא מספר שהוא העביר התרעות? הוא לא עשה דבר", אמר.

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בהמשך החריף את הביקורת והוסיף: "הבן אדם חי בעולם מקביל, שאם תשים אותו עכשיו בפוליגרף הוא יצא דובר אמת, כי הוא חי באיזה שכנוע עצמי".

את דבריו סיכם באמירה חריפה נוספת נגד ראש השב"כ: "הסיפור הזה של האזהרות שלו הוא דבר הזוי. מעשה כזה חצוף והזוי מזמן לא ראיתי".

הדברים נאמרו על רקע טענתו של רונן בר כי הזהיר את הדרג המדיני מפני אסון לפני מתקפת 7 באוקטובר, ועל רקע הוויכוח הציבורי המתמשך סביב שאלת ההתרעות וההתנהלות שקדמה למתקפה.