בכיר בשב"כ לשעבר מטיל פצצה: "היו מגעים עם יחיא סינוואר"

מיכה קובי, לשעבר בכיר בשב"כ, התראיין היום (שלישי) ברדיו 'גלי ישראל' והתייחס לדיווחים לפיהם ראש הממשלה נתניהו קיבל התרעות קודם ה-7 באוקטובר.

בדבריו אמר קובי: "קיים עכשיו קמפיין בחירות מלוכלך בצורה בלתי רגילה. אנשים מוציאים מהאוב כל מיני עלילות על נתניהו, על הממשלה, על כל מי שרק אפשר כדי לנקות את עצמם.

‏בוא ניקח את הראיון עם הגברת מירה שושני, אשת שב"כ בכירה מאוד, אחראית על חטיבת הסיכול בשב"כ של החמאס. מה היא אמרה בבוקר השבעה באוקטובר? 'מה קרה ליחיא סינוואר? היינו בדרך להסדרה'. המשפט הזה אומר הכול.

המבין יבין... לצערי אי אפשר לרדת לכל הפרטים שקשורים למשפט הזה. כלומר, היו מגעים מסוימים עם יחיא סינוואר. אני לא נכנס כרגע למהות המגעים. אבל אחד ניצח, אחד הפסיד במגעים האלה. ואני אומר את זה ברמזים".

‏עוד הוא הוסיף: "היא אמרה עוד דבר: 'התקשר אליי ראש החמ"ל ואמר לי: מדובר בתרגיל'. על סמך מה היא בנתה את התרגיל? לצערי, היא לא סיפרה את כל האמת. היא סיפרה חלק מן האמת. אני מאוד מעריך אותה כאשת מקצוע אבל כאן לא סיפרה הכל. היא פלטה את הדברים האלה שאני אומר לכם וזה אומר הכול.

רונן בר הרי הודה באופן אישי מיד לאחר המלחמה שהוא כשל. עברו שלוש שנים. למה לא היה במשך הזמן הזה כל הדיון הזה על ההתרעות? הם שמרו את זה לבחירות. קיימת פה חונטה שמנהלת את הקמפיין המטופש הזה שמעליל עלילות".