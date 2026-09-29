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בכיר אמ"ן לשעבר: "רונן בר משקר במצח נחושה"

אל"מ (במיל') רונן כהן, לשעבר סגן ראש חטיבת המחקר באמ"ן, תקף את ראש השב"כ בעקבות טענותיו כי הזהיר לפני 7 באוקטובר: "אם הייתה התרעה, הוא היה חייב להוציא אותה"

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רונן בר (תקשורת שב"כ) (רונן בר (תקשורת שב"כ))

הבוקר (שלישי) תקף בחריפות אל"מ (במיל') רונן כהן, לשעבר סגן ראש חטיבת המחקר באמ"ן, את ראש השב"כ רונן בר, על רקע טענותיו כי הזהיר את ראש הממשלה בנימין נתניהו לפני מתקפת 7 באוקטובר. בריאיון לאבי רצון אמר כהן כי לדבריו, התנהלותו של בר אינה מתיישבת עם הנהלים המחייבים במקרה של התרעה למלחמה.

בפתח דבריו אמר כהן: "רונן בר הוא פשוט אדם שקרן ומתועב, שמעז אחרי כל מה שהוא לא עשה, לא לפני ולא באותו ערב, לדבר בצורה כזו".

כהן הסביר כי במערכת הביטחון קיימים נהלים ברורים במקרה שבו מתקבלת הערכה על סכנת מלחמה. "אם אתה חושב שיש התרעה למלחמה, תוציא התרעה. התרעה זה דבר מבצעי ומשפטי גם באמ"ן וגם בשב"כ. כשאתה מוציא התרעה אף אחד לא יכול להתעלם, כי חייבים לעשות את זה. זה כמו פקודה לביצוע".

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לדבריו, עצם העובדה שלטענתו לא יצאה התרעה רשמית סותרת את הטענה כי הייתה התרעה ממשית. "לא הוצאת התרעה וגם לא היית קרוב לזה", אמר.

כהן הוסיף כי אם בר היה סבור שמדובר באיום ממשי, היה עליו לפעול באופן שונה כבר באותו הלילה. "אם היית חושב שזו התרעה, הרי מן הסתם היית באותו ערב פועל בצורה שונה מאשר איזה צוות טקילה בשקל וחצי. זה לא עובד ככה".

את דבריו סיכם במתקפה נוספת על ראש השב"כ: "זאת אומרת, הבן אדם משקר במצח נחושה".

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גלית
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כמורה ואמא ללוחמים במילואים אני גאה שחשפת האמת מראה שרוח התורה והאחריות עוד תנצח!!
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