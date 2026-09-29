פרופ' כהן אליה מאשים: אלו 2 האנשים שאחראיים לכשל ה-7 באוקטובר  

‏פרופסור משה כהן אליה, התייחס היום (שלישי) לסערה סביב הטחת האשמות של ראש הממשלה נתניהו וראש השב"כ לשעבר רונן בר.

בפתח דבריו כתב כהן: "רונן בר ואהרן חליוה - יש שתי דמויות יהירות וחצופות שאחראיות יותר מכל לא רק לכשל האסטרטגי של "החמאס מורתע", אלא לכשל הטקטי של הלילה של השבעה באוקטובר. אלו הם ראש אמ"ן אהרן חליוה וראש השב"כ רונן בר.

הרצי הלוי הדתל"ש כמובן אחראי גם הוא, אבל לפחות הוא מתייסר, פוגש את משפחות הנרצחים, ומרכין ראש. אבל חליוה ובר הם "אדוני הארץ" מההגמוניה הישנה, הם אף פעם לא ירכינו ראש. הם המדינה, לא?

‏אהרן חלויה, זה שלא טרח להתעורר בלילה שלפני, זה שצרח על הקצין המצטיין בניה שראל ז"ל, שאתגר אותו, בקול צעקני ומשפיל בפני פורום רחב של חיילים; זה שתודרך על תכנית "חומות יריחו" ולא נערך אליה כנדרש, והיה נעול בתוך הקונספציה מבלי להיות נכון לשמוע את מי שמאתגר אותה".

עוד האשים הפרופסור: "האנשים האלה הם השמנא והסלתא של מדינת ישראל; חיים את החיים הטובים, וממש לא מכים על חטא. חליוה לא זיהה כלל את אמא של ליבי כהן, שנרצחה בנובה; ורונן בר, הוא בכלל נאחז בקרנות המזבח, סירב להתפטר וגרר את המדינה לסאגה מוטרפת של החלפת ראש שב"כ שהתעכבה מזה כשנה במדינה שמצויה בעיצומה של מלחמה קיומית.

ועכשיו הוא בא לחנך את הדור הבא באוניברסיטת רייכמן בתכנית ייחודית ל"מנהיגות ציבורית ופוליטית." אתם מבינים, אוניברסיטת רייכמן מלבינה את האחראי הראשי לאסון של השבעה באוקטובר, וחושפת בכך את "הפוליטיות" של אותו איש היעני "מקצועי".

‏לקראת הבחירות וימים ספורים לפני יום הזכרון לאסון של השבעה באוקטובר, באופן מתוזמר לחלוטין – שרק אידיוט לא רואה את היד הפוליטית המכוונת – מתחיל "קמפיין השפעה" שלפיו "נתניהו ידע ולא עשה כלום". עכשיו זה לא רק ערוצי השמאל (ערוץ 12 ועד הארץ של שלומי אלדר), עכשיו הם מפעילים את חבריהם מהעיתונות הזרה מהאטלנטיק ועד הוול-סטריט ז'ורנל. כן, תקשורת השמאל בישראל פועלת ביחד עם גורמים עוינים במדינות ערב כדי להפיל את ממשלת נתניהו, שלא באה להם בטוב ומובילה את ישראל לנצחון היסטורי במדינה.

‏והלהיט החדש הוא אזהרת ראש המודיעין המצרי כאמל שניתנה ימים ספורים לפני השבעה באוקטובר. לפי הדיווח, כאמל הגיע לישראל ב-26 בספטמבר 2023, 11 ימים לפני הטבח, לביקור חריג וקצר מאוד, והעביר התרעה על סכנת התלקחות ומתקפה מצד חמאס. לפי הפרסום, ההתרעה לא כללה תאריך, יעד או תוכנית מבצעית מדויקת. אבל את מי בדיוק כמאל פגש בביקור שנמשך כשעה אחת בלבד?"

‏נתניהו הכחיש לחלוטין פגישה כזו וטען שאם יש פגישה עם ראש מוסד ביון זר, היא מתקיימת ביחד עם ראש המוסד המקביל בישראל. לפגישה כזו גם אין כל תיעוד ביומנים. אז מיהו אותו גורם בטחוני בצד הישראלי המקביל שפגש את ראש המודיעין המצרי ולא עשה כלום עם המידע הזה? האם זה היה ראש השב"כ, ראש המוסד או גורם בטחוני אחר? סביר להניח שפגישה כזו אמורה להתקיים עם מי שהוא בדרגה דומה - כלומר, אחד מראשי מוסדות הביון של ישראל".

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