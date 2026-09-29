פרופ' כהן אליה מאשים: אלו 2 האנשים שאחראיים לכשל ה-7 באוקטובר  

פרופסור משה כהן אליה, התייחס היום (שלישי) לסערה סביב הטחת האשמות של ראש הממשלה נתניהו וראש השב"כ לשעבר רונן בר.
בפתח דבריו כתב כהן: "רונן בר ואהרן חליוה - יש שתי דמויות יהירות וחצופות שאחראיות יותר מכל לא רק לכשל האסטרטגי של "החמאס מורתע", אלא לכשל הטקטי של הלילה של השבעה באוקטובר. אלו הם ראש אמ"ן אהרן חליוה וראש השב"כ רונן בר.
הרצי הלוי הדתל"ש כמובן אחראי גם הוא, אבל לפחות הוא מתייסר, פוגש את משפחות הנרצחים, ומרכין ראש. אבל חליוה ובר הם "אדוני הארץ" מההגמוניה הישנה, הם אף פעם לא ירכינו ראש. הם המדינה, לא?
אהרן חלויה, זה שלא טרח להתעורר בלילה שלפני, זה שצרח על הקצין המצטיין בניה שראל ז"ל, שאתגר אותו, בקול צעקני ומשפיל בפני פורום רחב של חיילים; זה שתודרך על תכנית "חומות יריחו" ולא נערך אליה כנדרש, והיה נעול בתוך הקונספציה מבלי להיות נכון לשמוע את מי שמאתגר אותה".
עוד האשים הפרופסור: "האנשים האלה הם השמנא והסלתא של מדינת ישראל; חיים את החיים הטובים, וממש לא מכים על חטא. חליוה לא זיהה כלל את אמא של ליבי כהן, שנרצחה בנובה; ורונן בר, הוא בכלל נאחז בקרנות המזבח, סירב להתפטר וגרר את המדינה לסאגה מוטרפת של החלפת ראש שב"כ שהתעכבה מזה כשנה במדינה שמצויה בעיצומה של מלחמה קיומית.
ועכשיו הוא בא לחנך את הדור הבא באוניברסיטת רייכמן בתכנית ייחודית ל"מנהיגות ציבורית ופוליטית." אתם מבינים, אוניברסיטת רייכמן מלבינה את האחראי הראשי לאסון של השבעה באוקטובר, וחושפת בכך את "הפוליטיות" של אותו איש היעני "מקצועי".
לקראת הבחירות וימים ספורים לפני יום הזכרון לאסון של השבעה באוקטובר, באופן מתוזמר לחלוטין – שרק אידיוט לא רואה את היד הפוליטית המכוונת – מתחיל "קמפיין השפעה" שלפיו "נתניהו ידע ולא עשה כלום". עכשיו זה לא רק ערוצי השמאל (ערוץ 12 ועד הארץ של שלומי אלדר), עכשיו הם מפעילים את חבריהם מהעיתונות הזרה מהאטלנטיק ועד הוול-סטריט ז'ורנל. כן, תקשורת השמאל בישראל פועלת ביחד עם גורמים עוינים במדינות ערב כדי להפיל את ממשלת נתניהו, שלא באה להם בטוב ומובילה את ישראל לנצחון היסטורי במדינה.
והלהיט החדש הוא אזהרת ראש המודיעין המצרי כאמל שניתנה ימים ספורים לפני השבעה באוקטובר. לפי הדיווח, כאמל הגיע לישראל ב-26 בספטמבר 2023, 11 ימים לפני הטבח, לביקור חריג וקצר מאוד, והעביר התרעה על סכנת התלקחות ומתקפה מצד חמאס. לפי הפרסום, ההתרעה לא כללה תאריך, יעד או תוכנית מבצעית מדויקת. אבל את מי בדיוק כמאל פגש בביקור שנמשך כשעה אחת בלבד?"
נתניהו הכחיש לחלוטין פגישה כזו וטען שאם יש פגישה עם ראש מוסד ביון זר, היא מתקיימת ביחד עם ראש המוסד המקביל בישראל. לפגישה כזו גם אין כל תיעוד ביומנים. אז מיהו אותו גורם בטחוני בצד הישראלי המקביל שפגש את ראש המודיעין המצרי ולא עשה כלום עם המידע הזה? האם זה היה ראש השב"כ, ראש המוסד או גורם בטחוני אחר? סביר להניח שפגישה כזו אמורה להתקיים עם מי שהוא בדרגה דומה - כלומר, אחד מראשי מוסדות הביון של ישראל".
עוד הוסיף כהן: "איילה חסון טוענת בראיון ל"גלי ישראל" שהיא יודעת מי הדמות שאותו פגש ראש המודיעין המצרי, והיא אפיינה אותו כאיש "מקצועי" בעל מאפיינים מאוד פוליטיים – כן, כי ה"מקצועי" בישראל הוא מזמן פוליטי על מלא בשירות ההגמוניה הישנה.
זוכרים שח"כ טלי גוטליב טענה, בעקבות מעצרו של הנגד ארי רוזנפלד בידי השב"כ בפרשת המסמכים המסווגים, שאחד המסמכים שרוזנפלד ביקש להעביר עסק בראש המודיעין המצרי ובמעורבות מצרית באירועי השבעה באוקטובר?
אז האם אפשר לנחש שמי שפגש את ראש המודיעין המצרי הוא ראש השב"כ בכבודו ובעצמו? ואם אכן נערכה פגישה כזו, למה הוא לא התריע בפני ראש הממשלה? ולמה הוא לא הגביר כוננות בגבול עזה? ואם הדיווחים נכונים, למה הוא אפשר לאירוע החמור ביותר בתולדות מדינת ישראל להתקיים. אין לי מושג אם אכן נערכה פגישה כזו, אבל לאור הנתונים שהתפרסמו, בהחלט עולה תהיה לגבי זהות הגורם המודיעיני שנפגש עם ראש המודיעין המצרים, לא? ואם זה לא נכון, רונן בר מוזמן להכחיש קיומה של פגישה כזו.
עם ישראל לא יתן לחבורת היהירים והחצופים שהובילו לשבעה באוקטובר שום מפלט. ועכשיו החצוף הזה, רונן בר, עוד מאיים בתביעת דיבה. בבקשה, תתבע!".
"שתי דמויות אחראיות" - אחי שוב ביבי יוצא צדיק וכולם מסביבו אשמים בחורבן