נתניהו במתקפה: "למצות את מלוא חומרת הדין עם הפורעים"

הבוקר (שלישי) גינה ראש הממשלה בנימין נתניהו את ההתפרעויות האלימות שאירעו במהלך הלילה בשומרון, וכן את הפגיעה בכוחות הביטחון שהגיעו למקום כדי לשמור על החוק והסדר. בהודעה שפרסם הבהיר כי לדבריו, מדובר ב"קומץ פורעים" שאינו מייצג את ציבור המתיישבים.

נתניהו מסר: "אני מגנה בתוקף את ההתפרעויות האלימות הלילה בשומרון ואת הפגיעה בכוחות הביטחון שהגיעו למקום לשמור על החוק והסדר. קומץ הפורעים לא מייצג את ציבור המתיישבים שומר החוק ביו״ש, גורם לו עוול עצום ומפריע לכוחותינו במילוי משימתם".

ראש הממשלה הוסיף כי הוא מעניק גיבוי מלא לכוחות הביטחון הפועלים באזור, ואמר: "אני מגבה את לוחמי צה״ל ומג״ב שפועלים לסיכול הטרור ושומרים על הביטחון".

לסיום קרא נתניהו לרשויות האכיפה לפעול נגד המעורבים באירועים: "אני קורא לרשויות האכיפה למצות את מלוא חומרת הדין עם הפורעים".

כאמור, על פי הודעת דובר צה"ל, במהלך הפעילות בכפר ג'אלוד התפרעו יותר מ-100 ישראלים, הציתו רכוש, חסמו צירים, הבעירו צמיגים ויידו אבנים לעבר כוחות הביטחון. כתוצאה מהאירועים נפצעו באורח קל שלושה לוחמי מג"ב, ושני חשודים נעצרו.

לפי צה"ל, כוחות הביטחון פעלו במקום במסגרת משימה שנועדה לאפשר למשפחה פלסטינית לשוב לביתה, לאחר שלטענת הצבא נאלצה לעזוב אותו בעקבות מספר אירועי פשיעה לאומנית שהופנו נגדה. בצה"ל ציינו כי בשל ההתפרעויות האלימות במקום, החזרת המשפחה לביתה לא הושלמה.