עמית סגל מגיב לסערה הפוליטית: "הם בהלם מוחלט"

לקראת הדיון הצפוי ביום חמישי הקרוב בבג"ץ, בעניין הדחתו של סמי אבו שחאדה, הפרשן הפוליטי עמית סגל מתייחס היום (שלישי) לחוות דעתה של היועמ"שית שקראה באופן נחרץ לשופטים לפסול את שחאדה מריצה לכנסת בבחירות הקרובו.
סגל התייחס לכך וכתב: "סמי אבו שחאדה וחבריו לבל״ד בהלם מוחלט מאז החלה הסערה וניתן הדגש על המאמר מ-8.10 אבל האשמה היא רק על מדינת ישראל על שופטיה יועציה פוליטיקאיה ועיתונאיה שאפשרו לתומכי טרור להיכנס לכנסת ונרמלו את חברותם בה".
עוד הוסיף סגל: "זו הסיבה היחידה שבגללה תומך הטרור הבזוי הזה מרשה לעצמו לשבת בנחת אל המחשב ולכתוב מאמר בעד טבח 7.10 בעוד מדינתו בסכנה קיומית. נ.ב. אם מדובר בתמיכה בטרור, מדוע היועמ״שית לא פותחת בחקירה נגדו? הטכנולוגיה קיימת".
נזכיר כי בהודעת היועמ"שית נמסר: "יש לאשר את פסילתו של המועמד לכנסת סמי אבו שחאדה בשל תמיכתו במאבק מזוין בישראל, כולל במהלך מתקפת השבעה באוקטובר, בנסיבות קיצוניות ובעיתוי שאין חמור ממנו.
המאמר שפרסם אבו שחאדה ביום 8.10.23 - יממה לאחר פתיחת מתקפת הטרור הרצחנית, ובעודה מתנהלת, מבטא תפיסה של תמיכה במאבקו המזוין של ארגון הטרור חמאס נגד מדינת ישראל. התנהגותו של שחאדה ניצבת בליבת עילת הפסילה הקבועה בחוק יסוד: הכנסת.
ההסברים שנתן שחאדה בדיעבד לאמירות הקשות שנכללו במאמר שפרסם ביום 8.10, לראיות נוספות שהוצגו ולהתנהלותו הכוללת מיתממים, חלקיים ואינם מתמודדים עם הטענות המרכזיות שעלו בעניינו".
אף אחד בליכוד של פעם לא בהלם. ביבי וממשלת החורבן שלו ריסקו את המורשת הלאומית ואת ניקיון הכפיים.