עמית סגל מגיב לסערה הפוליטית: "הם בהלם מוחלט"

לקראת הדיון הצפוי ביום חמישי הקרוב בבג"ץ, בעניין הדחתו של סמי אבו שחאדה, הפרשן הפוליטי עמית סגל מתייחס היום (שלישי) לחוות דעתה של היועמ"שית שקראה באופן נחרץ לשופטים לפסול את שחאדה מריצה לכנסת בבחירות הקרובו.

סגל התייחס לכך וכתב: "סמי אבו שחאדה וחבריו לבל״ד בהלם מוחלט מאז החלה הסערה וניתן הדגש על המאמר מ-8.10 אבל האשמה היא רק על מדינת ישראל על שופטיה יועציה פוליטיקאיה ועיתונאיה שאפשרו לתומכי טרור להיכנס לכנסת ונרמלו את חברותם בה".

עוד הוסיף סגל: "זו הסיבה היחידה שבגללה תומך הטרור הבזוי הזה מרשה לעצמו לשבת בנחת אל המחשב ולכתוב מאמר בעד טבח 7.10 בעוד מדינתו בסכנה קיומית. נ.ב. אם מדובר בתמיכה בטרור, מדוע היועמ״שית לא פותחת בחקירה נגדו? הטכנולוגיה קיימת".