סרוגים
חדשות טלוויזיה

אבל בהוליווד: כוכב "הצלצול הגואל" הלך לעולמו

דרמה בלוס אנג'לס: המנהל האהוב מ"הצלצול הגואל" הלך לעולמו בגיל 75. טרם פורסמה סיבת המוות לציבור

תגובות
עקבו אחרינו ב -
דניס הסקינס (צילום מסך יוטיוב Saved by the bell)

דניס הסקינס, השחקן האהוב שריגש והצחיק מיליונים בתפקיד המנהל המיתולוגי ריצ'רד בלדינג בסדרת הלהיט של שנות ה-90, "הצלצול הגואל", הלך לעולמו בתחילת השבוע והוא בן 75. נכון לרגע זה, נסיבות מותו וסיבת המוות לא נמסרו באופן רשמי.

הסדרה "הצלצול הגואל", ששודרה בין השנים 1989 ל-1993, נחשבת עד היום לאחת מסדרות הנוער המצליחות והאייקוניות ביותר של שנות התשעים. בישראל הסדרה שודרה בערוץ הילדים בשנות ה-90, וילדים רבים גדלו עליה וצפו בה.

הדמות המוכרת של מר בלדינג הפכה לחלק בלתי נפרד מהתרבות הפופולרית של התקופה, עוד לאחר שהופיע לראשונה בתפקיד זה ב-1988 בסדרה "Good Morning, Miss Bliss" של ערוץ דיסני, שהוותה את הבסיס לסדרת האם.

סרוגים premium

המהדורה המובחרת!

הטבת השקה מיוחדת:

במקום 39 בחודש עכשיו ב 0
הצטרפו אלינו