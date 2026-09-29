אבל בהוליווד: כוכב "הצלצול הגואל" הלך לעולמו

דניס הסקינס, השחקן האהוב שריגש והצחיק מיליונים בתפקיד המנהל המיתולוגי ריצ'רד בלדינג בסדרת הלהיט של שנות ה-90, "הצלצול הגואל", הלך לעולמו בתחילת השבוע והוא בן 75. נכון לרגע זה, נסיבות מותו וסיבת המוות לא נמסרו באופן רשמי.

הסדרה "הצלצול הגואל", ששודרה בין השנים 1989 ל-1993, נחשבת עד היום לאחת מסדרות הנוער המצליחות והאייקוניות ביותר של שנות התשעים. בישראל הסדרה שודרה בערוץ הילדים בשנות ה-90, וילדים רבים גדלו עליה וצפו בה.

הדמות המוכרת של מר בלדינג הפכה לחלק בלתי נפרד מהתרבות הפופולרית של התקופה, עוד לאחר שהופיע לראשונה בתפקיד זה ב-1988 בסדרה "Good Morning, Miss Bliss" של ערוץ דיסני, שהוותה את הבסיס לסדרת האם.