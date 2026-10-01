דרמה בעליון: שופטי בג"ץ יפסלו את סמי אבו שחאדה?

בהרכב מורחב של 9 שופטים, בג״ץ דן היום (חמישי) בפסילתו של סמי אבו שחאדה, לאחר שוועדת הבחירות המרכזית פסלה אותו ברוב גדול.

היועצת המשפטית לממשלה, מסרה את חוות דעתה לבג״ץ וטענה כי יש לפסול את שחאדה. נזכיר כי הדרישה לפסילתו הגיעה מטעם מפלגת עוצמה יהודית, בעקבות אמירות קשות של שחאדה במאמר שפרסם אחרי ה-7 באוקטובר.

במאמרו כתב אז שחאדה כי עזה הקטנה לימדה לקח וכי מדובר באירוע היסטורי שישנה דברים רבים. בדיון בוועדת הבחירות, ניסה שחאדה להסביר את עצמו, אלא שחברי הוועדה לא קיבלו את דבריו וטענו כי מדובר בתירוצים שאינם מניחים את הדעת.