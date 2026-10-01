דרמה בעליון: שופטי בג"ץ יפסלו את סמי אבו שחאדה?

בהרכב מורחב של 9 שופטים, בג״ץ דן היום (חמישי) בפסילתו של סמי אבו שחאדה, לאחר שוועדת הבחירות המרכזית פסלה אותו ברוב גדול.
היועצת המשפטית לממשלה, מסרה את חוות דעתה לבג״ץ וטענה כי יש לפסול את שחאדה. נזכיר כי הדרישה לפסילתו הגיעה מטעם מפלגת עוצמה יהודית, בעקבות אמירות קשות של שחאדה במאמר שפרסם אחרי ה-7 באוקטובר.
במאמרו כתב אז שחאדה כי עזה הקטנה לימדה לקח וכי מדובר באירוע היסטורי שישנה דברים רבים. בדיון בוועדת הבחירות, ניסה שחאדה להסביר את עצמו, אלא שחברי הוועדה לא קיבלו את דבריו וטענו כי מדובר בתירוצים שאינם מניחים את הדעת.
ממפלגת עוצמה יהודית נמסר: יו״ר עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר יגיע הבוקר לדיון בבג״ץ בעתירה שהגישה עוצמה יהודית לפסול את יו״ר בל״ד, סמי אבו שחאדה, מריצה לכנסת.
השר בן גביר התייחס בפתח הדיון לטענות ואמר: "אבו שחאדה טען כי הוא עדיין לא הבין את מימדי האסון בעת כתיבת המאמר, ונגיד ואני מאמין לו והוא ידע רק על 10% מהזוועות, איך הוא העז לכתוב את זה? איך לא רעדו לך הידיים?! הוא לא יכול להתמודד בכנסץ ולטעמי הוא בכלל צריך להיות בכלא".
פעם שמרו על הילדים שלנו שנלחמים בחזית, היום הממשלה מפקירה הכל! ההיסטוריה מלמדת שחוסר מנהיגות מסכן חיי לוחמים