היועמ"שית בהודעה חריפה לבג"ץ: "לפסול את אבו שחאדה"

לקראת הדיון ביום חמישי הקרוב בבג"ץ, היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה, מסרו היום (שלישי) את חוות דעתם הנחרצת בעניין פסילת אבו שחאדה.

בהודעה נמסר: "יש לאשר את פסילתו של המועמד לכנסת סמי אבו שחאדה בשל תמיכתו במאבק מזוין בישראל, כולל במהלך מתקפת השבעה באוקטובר, בנסיבות קיצוניות ובעיתוי שאין חמור ממנו.

המאמר שפרסם אבו שחאדה ביום 8.10.23 - יממה לאחר פתיחת מתקפת הטרור הרצחנית, ובעודה מתנהלת, מבטא תפיסה של תמיכה במאבקו המזוין של ארגון הטרור חמאס נגד מדינת ישראל. התנהגותו של שחאדה ניצבת בליבת עילת הפסילה הקבועה בחוק יסוד: הכנסת.

ההסברים שנתן שחאדה בדיעבד לאמירות הקשות שנכללו במאמר שפרסם ביום 8.10, לראיות נוספות שהוצגו ולהתנהלותו הכוללת מיתממים, חלקיים ואינם מתמודדים עם הטענות המרכזיות שעלו בעניינו".