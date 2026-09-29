אחד ממנהיגי המחאה במתקפה חריפה: "חיות האדם האלו"

משה רדמן ( צילום: Ayal Margolin/Flash90 )

פעיל המחאה משה רדמן התייחס היום (שלישי) לסרטון שלטענתו מתעד תקיפה של ערבים בכותל, ויצא במתקפה חריפה נגד הממשלה, המשטרה והשיח הציבורי בישראל. רדמן טען כי מקרי אלימות נגד ערבים וקבוצות נוספות מושפעים בין היתר מהתבטאויות של פוליטיקאים ומאוזלת יד באכיפה.

"עוד סרטון, הפעם זו תקיפה בכותל. ערבים מותקפים בבתי עסק, באוטובוסים וסתם ברחוב. הגזענות בישראל 2026, אחרי 4 שנות ממשלת החורבן ו-49 שנות שלטון 'הימין' בשיא כל הזמן", כתב רדמן. בהמשך הפוסט הפנה רדמן אצבע מאשימה גם כלפי השרים איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ', רבנים ומשפיענים, אך טען כי האחריות אינה מסתכמת בהם. לדבריו, התופעה מושפעת גם מ"אוזלת היד המבישה של המשטרה מול האירועים האלו, מהנרמול של התקשורת ומכשלון של החברה לטפל בהם". רדמן התייחס גם לשיח הפוליטי סביב האפשרות לשיתוף פעולה עם מפלגות ערביות לאחר טבח שבעה באוקטובר. לדבריו, "מי שאומר 'אחרי שבעה באוקטובר אי אפשר להקים ממשלה עם ערבים', מבלי להגיד מה הסיבות או מי שותף ראוי בעיניו ולמה, עושה פשע כפול".

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לטענתו, אמירה כזו מאשימה באופן כוללני את ערביי ישראל בטבח ומנרמלת לדבריו "הסתכלות גזענית וכוללנית על 'הערבים' כאילו היו מקשה אחת נחותה".

בסיום דבריו הציג רדמן את הדרך שלדעתו נדרשת להתמודדות עם התופעה, ובה כלל החלפת ממשלה לצד פעילות בתחומי החינוך, ההסברה והאכיפה.

"אבל מעל הכל מנהיגות ודוגמה אישית", כתב רדמן והוסיף: "מי שלא מבין שיש קו ישר בין פסילה קטגורית של שותפות יהודית-ערבית פוליטית לבין הטירוף הזה ברחובות, לא מבין דבר".