אבישי גרינצייג במתקפה חריפה על נוער הגבעות: "הם סכנה למדינה"

העיתונאים אבישי גרינצייג ואריאל כהנא יצאו היום (שלישי) במתקפה חריפה נגד האלימות של מי שכינה "נוער הגבעות", וטען כי לאורך התקופה גורמים שהעזו להתריע בנושא מצאו את עצמם תחת מתקפות והכפשות.

"לאורך התקופה - כל מי שהעז לכתוב ולהתריע על האלימות של 'נוער הגבעות', זכה למתקפה רב כיוונית והכפשות מכל כיוון, כולל של הזרוע התקשורתית שלהם", כתב גרינצייג.

לדבריו, המתקפות לא הופנו רק כלפי גורם מסוים או אנשים המזוהים עם צד אחד. בפוסט הוא מנה כמה דוגמאות לאנשים שלטענתו ספגו יחס כזה לאחר שהתריעו מפני האלימות.

"זה לא משנה אם המתריע היה בכיר במפעל ההתיישבות, עיתונאי שגר שנים ביו"ש או כזה שנלחם למעננו ונפצע בקרב בלבנון", כתב.

גרינצייג חתם את דבריו במסר חריף במיוחד נגד אותם גורמים, וקרא שלא להתעלם מהתופעה: "אסור לשתוק. הם סכנה למדינה".