החל מחצות: זה המחיר החדש שתשלמו על הדלק

מכה בכיס לנהגים: משרד האנרגיה והתשתיות הודיע היום (שלישי) כי מחיר הדלק יזנק בחודש אוקטובר ב-52 אגורות לליטר, ומחירו המרבי של ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי יעמוד על 8.27 שקלים.

המחיר החדש ייכנס לתוקף בחצות הלילה שבין רביעי לחמישי, 1 באוקטובר 2026, אז יעודכנו מחירי מוצרי הדלק הנמצאים בפיקוח ונמכרים לצרכנים בתחנות הדלק.

על פי העדכון, המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת בשירות עצמי, כולל מע”מ, לא יעלה על 8.27 שקלים לליטר. מדובר בעלייה חדה של 52 אגורות לעומת העדכון הקודם.

נהגים שיבחרו בתדלוק בשירות מלא יידרשו לשלם תוספת של 26 אגורות לליטר, כולל מע”מ. תוספת השירות המלא נותרה ללא שינוי מהעדכון הקודם.

במינהל הדלק והגז מסבירים כי ההתייקרות מגיעה על רקע ההתפתחויות בשוק האנרגיה העולמי. לפי המשרד, מחירי הבנזין בשווקים הבינלאומיים עלו בכ-13%, על רקע עליית מחירי הנפט בעולם והמשך החששות מפגיעה באספקת הנפט וביציבות שוק האנרגיה העולמי.

לכך הצטרפה גם התחזקות של כ-3% בשער הדולר, שהשפיעה אף היא על מחיר הדלק בישראל.

במשרד ציינו כי המחיר הצפוי כבר כולל את עדכון הבלו, שהופחת בחודש הקודם ב-50 אגורות לליטר בהתאם להוראת השעה בצו הבלו. ההוראה נכנסה לתוקף ב-7 בספטמבר ותישאר בתוקף עד סוף אוקטובר 2026.

בעקבות עדכון המחירים, משרד האנרגיה והתשתיות ממליץ לצרכנים להשוות בין המחירים בתחנות הדלק ולבחור בתחנה הכדאית ביותר עבורם