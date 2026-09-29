בנה של יוכבד ליפשיץ על הסערה סביבה: "לא הפעם הראשונה"

עמרי, בנה של יוכבד ליפשיץ, שורדת השבי שהיתה אמש בלב סערה חדשה, בעקבות אמירתו של האב השכול איציק בונצל נגדה, התייחס לכך היום (שלישי) ומסר את תגובתו בכאן רשת ב'.

בדבריו הוא אמר על בונצל: "הוא לא התקשר לאמא שלי להתנצל. זו לא הפעם הראשונה שאומרים דברים כאלו עליה".

נזכיר כי אמש כבת בונצל אמירה חריפה נגד ליפשיץ: "הלוואי והייתה דרך להשיב את הגלגל לאחור ולהחזיר אותך לידי החמאס".