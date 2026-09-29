בנה של יוכבד ליפשיץ על הסערה סביבה: "לא הפעם הראשונה"

עמרי, בנה של יוכבד ליפשיץ, שורדת השבי שהיתה אמש בלב סערה חדשה, בעקבות אמירתו של האב השכול איציק בונצל נגדה, התייחס לכך היום (שלישי) ומסר את תגובתו בכאן רשת ב'.
בדבריו הוא אמר על בונצל: "הוא לא התקשר לאמא שלי להתנצל. זו לא הפעם הראשונה שאומרים דברים כאלו עליה".
נזכיר כי אמש כבת בונצל אמירה חריפה נגד ליפשיץ: "הלוואי והייתה דרך להשיב את הגלגל לאחור ולהחזיר אותך לידי החמאס".
מאוחר יותר פרסם בונצל הודעה נוספת שבה הסביר כי הדברים נכתבו מתוך סערת רגשות, על רקע אובדן בנו במלחמה.
"כאב שכול, שאיבד את בנו במלחמה להשבת החטופים, כאב לי לראות את הדברים הקשים שביזו את הלוחמים שלנו", כתב בונצל.
בהמשך התייחס ישירות למשפט שעורר את הסערה והבהיר כי הוא חוזר בו ממנו: "אך בסערת רגשות כתבתי משפט לגבי יוכבד ליפשיץ בהקשרי החמאס שלא התכוונתי אליו ואני מבקש להתנצל עליו".
"להשיב את הגלגל לאחור" - איזה דיבור מחפיר! המנהיגים שלנו פשוט חוגגים על השיסוי והפילוג הזה