אברי גלעד לנתניהו: מזה לא תצליח להתחמק

איש התקשורת אברי גלעד יוצא במתקפה חריפה ונוקבת נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, ומאשים אותו באופן ישיר בגל האנטישמיות הגואה ברחבי העולם ובכישלון ההסברה הישראלית.

בטור שפרסם ב'ישראל היום', כתב גלעד: "לא יודע מי האשם בשבעה. וועדת החקירה תקבע, אם תהיה. לי יש את המחשבות שלי, אבל יש מצב שאתם מושפעים ממכרסמי מוח למיניהם שמספרים לכם שהוא לא ידע, והוא זך כלבנה. נשים את זה בצד, תשבי יתרץ קושיות ובעיות. אבל יש אשמה שאף שופר לא יוריד מראש הממשלה מר בנימין נתניהו. אשמת המפולת האנטישמית בכל העולם. רשומה על שמו בטאבו".

גלעד מפרט בטורו את מחדל ההסברה ואת היעדר ההיערכות מול מכונת התעמולה העולמית: "איך במשך שנים הוא ידע, בוודאות, על בניית מכונת התעמולה המשוכללת שאי פעם נבנתה, גדולה מזאת של גבלס, ולא עשה דבר. לא הקים מכונה מקבילה שתגן עלינו, לא הקצה כספים, לא מינה אחראים, אפילו פקס למשרד ההסברה לא נתן. היה נדמה לו, ביהירותו הזחוחה ובזחיחותו היהירה, שזה שהוא יודע אנגלית משובחה, ומופיע בטלוויזיה יפה, ושולף הפתעות על בימת האו"ם, זה מספיק. וזה לא הספיק בכלל".

"השואה השנייה מתחממת על הקווים"

בהמשך הטור מתאר גלעד את התגברות האירועים האנטישמיים בעולם בימים האחרונים, ומצביע על אוזלת היד של המדינה: "בזמן הזה שהוא ישן על האף, הקטארים, הסינים והרוסים יצרו את וירוס המוח הקטלני שעכשיו תוקף את העולם, והוא עדיין לא מתעורר. שגריר בלונדון הוא עדיין לא מינה, שנה שלמה, לזירה אחת הקשות שלנו בעולם. נטש".

"השבוע התחילו לבדוק במזוודות של כל מי שמגיע מהארץ להולנד, שאין בין הבגדים איזה מוצר מההתנחלויות. השבוע הושעה איש חדשות קנדי יהודי מעבודתו כי פרסם צילום של פורעים פלסטינים מחוץ לבית כנסת בטורונטו ביום כיפור. נבחרת אירלנד עשתה טובה שבאה לשחק מולנו, עם סרטים שחורים ובלי לחיצות ידיים, וזה רק מהשבוע", הוסיף.