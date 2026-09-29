ליברמן בהאשמה חמורה: "נתניהו ידע שהולך לקרות טבח" 

יו"ר מפלגת 'ישראל ביתנו' אביגדור ליברמן, תקף היום (שלישי) ברדיו 103fm את ראש הממשלה נתניהו והתייחס לאזהרות לכאורה שהוא קיבל קודם ה-7 באוקטובר.

ליברמן התייחס לפגישה הבהולה של נתניהו עם נשיא איחוד האמירויות ואמר: "אתה מכיר את הביטוי על ראש הגנב בוער הכובע? יש לי מספיק ניסיון בפגישות מהסוג הזה ואני יכול לתת את ההערכה שלי.

נתניהו יום ראשון מבלה כמה שעות טובות באבו דאבי וביום ראשון מוציא הודעה שמדינות ערב מתערבות במערכת הבחירות ורוצות להפיל אותו. מה זה אומר? הוא ביקש מבן זאיד להכחיש את הדברים שפורסמו וזה אמר לו: 'אני לא מוכן לשקר בשבילך'. ההתנפלות שלו אחרי זה על ראש שב"כ לשעבר (רונן בר) רק מוכיחה שדברים היו בגו".

עוד הזכיר התרעות קודמות שראש הממשלה נתניהו קיבל בעבר ולדבריו התעלם מהן: "מעבר לזה נתניהו קיבל כמה וכמה אזהרות, נתניהו קיבל 11 עמודים שאני מפרט לו את כל התרחיש שלצערי קרה ב-7 באוקטובר. הדברים האלו, אני העליתי בישיבות קבינט בעת התפטרותי. הכול ממוסמך.

הוא ידע. הוא חוזר על כל המסמך, כל התרחיש בקולו, יתרה מזאת ב-2019 ראש השב"כ הקודם מגיע אליו ואומר שהכסף הקטארי מגיע בסופו של דבר לזרוע הצבאית. הוא מקבל חומר מודיעיני כשר. הוא ידע בדיוק שהולך לקרות טבח. זה נשגב מבינתי, אין לי הסבר הגיוני להתנהלות של נתניהו. ב-2019 כבר נדב ארגמן מגיע אליו עם חומר מודיעיני. נתניהו הוא אבי ההכלה, הוא אומר צריך להכיל ויהיה שלום עם סעודיה..."